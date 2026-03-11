Slušaj vest

Zorana Mihajlović, bivša ministarka rudarstva i energetike i bivša potpredsednica Vlade objašnjava da sukobi na Bliskom istoku utiču na globalnu ekonomiju i da će Srbija ubrzo morati da donese veoma teške odluke.

Poslednjih dana primetne su ogromne turbuulencije na tržištu nafte, cene padaju, pa skaču, a svet drhti zbog neizvesnosti oko energenata.Iranci su izjavili da će nastaviti da guše regionalni izvoz nafte. U ovom trenutku nafta je oko 91 dolar po barelu, a sirova nafta Amerike kreće se oko 78 dolara po barelu. Na ove drugačije cene uticala je izjava Donalda Trampa da je sukob na Bliskom istoku već gotov, ali i da je grupa najrazvijenijih zemalja G7 spremna da oslobodi strateške rezerve za hitne slučajeve.

Gosti emisije "Redakcija" na Kurir televiziji bili su Zorana Mihajlović, bivša ministarka rudarstva i energetike i bivša potpredsednica Vlade i Zoran Milivojević, karijerni diplomata.

- Sve ovo najviše utiče na globalnu ekonomiju, to svet oseća i sad, ali će isto osetiti i u budućnosti. Cena gasa je isto vrlo zabrinjavajuća, gas je jutros bio 490 evra na hiljadu metara kubnih, kada je kriza na Bliskom istoku tek počela, gas je bio 310 evra. To su još ozbiljnije stvari u odnosu na naftu, ali sama nafta, gas i energetski resursi su nešto što ceo svet koristi i ovo utiče na globalnu ekonomiju. Mi ćemo definitivno morati da donosimo neke odluke bez obzira na trenutne najave - rekla je Mihajlović.

Kako kaže, ova situacija i njene posledice će se osetiti tokom čitave godine, čak i kada bi se sukob sutra zaustavio.

- Proizvodnja se ne može odjednom povećati, jer su mnoge proizvodnje smanjene, neke bušotine su zatvorene i neke refinerije su oštećene. Kod tečnog naftnog gasa, činjenica je da je proizvodnja praktično prestala. Ovo je udar na kompletnu globalnu ekonomiju - kaže Zorana Mihajlović.

Političke posledice poskupljenja energenata

Milivojević smatra da se Srbija ponaša primereno i u skladu sa onime što su potrebe i države, ali i naroda.

- Svet se menja i to je osnovna stvar, jedno je da pitanje snabdevanja stavimo na dnevni red i da ta zavisnost od jednog izvora ne bude dominantna, drugo je da se odgovarajući snabdevamo. Mi ovaj udar nismo osetili na način kako su neke druge zemlje, donosimo mere i imamo jedan cilj i motiv a to je državni interes, žao mi je ako neko pati zbog te odlukem, ali Srbija trenutno nema izbora. Ovo proizvodi ozbiljne posledice, kada poraste cena nafte onda svi trpe štetu bez obzira na to ko su prijatelji vaše države - objašnjava Milivojević.

Kako kaže, mi ćemo tek videti razne vrste političkih prilagođavanja.

- Rusija je drugi proizvođač nafte na svetu i ima resurse koji svima trebaju, to vas dovodi u jednu političku poziciju da postanete racionalni a ne emocionalni i tu nema pregovora oko ovih stvari. Sad se posledice jedne pogrešne politike vraćaju. Sve ovo je neumoljivo i uvek se ponavlja lekcija koju niste naučili prvi put - dodaje.

Mihajlović kaže da zahvaljujući politici koju je predsednik Srbije vodio prethodnih 12 godina mi danas možemo da pričamo o energetskoj stabilnosti i bezbednosti.

- Razne varijante i mogućnosti stoje pred Srbijom da odgovori na sve ono što se dešava u svetu, vezano i za cenu nafte, ali i za cenu gasa. Prva mogućnost jeste ograničavanje izvoza, država mnogo toga može sada kako bismo mi osetili što manje oscilacija. Da li postoji državnik u svetu osim Vučića da ima kvalitetne odnose sa SAD-om, Iranom, Izraelom, Kinom i Rusijom i drugim zemljama koje međusobno ne sarađuju? On i dalje želi da radi na strateškom dijalogu, ostali su se opredelili za neku stranu dok naš predsednik vodi politiku potpuno drugačije i pod svim pritiscima - rekla je Mihajlović.

Milivojević smatra da se politika najbolje potvrđuje kada se država nalazi u delikatnom položaju.

- Tu se pokazuje da li je politika validna ili nije. Ja mislim da postoje interesi a ne stubovi. Srbija je nezavisna, vojno neutralna, državni i nacionalni interesi su joj glavni stub opstanka. Zbog svega toga optimalno je imati i biti u dobrim odnosima sa ostalim državama - dodaje Milivojević.

