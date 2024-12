U kontekstu najava da će SAD uvesti sankcije NIS, odluke Ukrajine da će od 1. januara 2025. godine zabraniti dotok ruskog gasa Evropi preko svoje teritorije, kao i najave Katara da će obustaviti isporuku tog energenta članicama EU ukoliko primene briselsku direktivu o plaćanju pet odsto poreza za emisije štetnih gasova, opravdano se postavlja pitanje da li će se to odraziti i na Srbiju i na koji način.

- Kada su geopolitičke igre u pitanju, svaki scenario je moguć. Nemam nikakav uvid koliko imamo uskladištenog gasa u Banatskom Dvoru i u Mađarskoj, ali verujem da Vlada Srbije prati dešavanja. Kada dođe do nekih poremećaja i vanrednih situacija na tržištu energenata, propisani su određeni postupci i Ministarstvo energetike može da formira radnu grupu koja će time da se bavi. To telo zasad nije operativno i tržište je stabilno. Mislim da ćemo s postojećim zalihama bez problema dočekati kraj zime, makar do kraja februara - ističe Savić.