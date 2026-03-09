Slušaj vest

Ipak, kako navode radnici stovarišta, značajnije pojeftinjenje u narednom periodu ne treba očekivati.

Cena peleta trenutno se kreće oko 47 dinara po kilogramu, odnosno približno 27.000 do 29.400 dinara po toni u prodaji na veliko. U maloprodaji, u zavisnosti od proizvođača, kvaliteta i pakovanja, cena može dostići i 32.000 do 39.000 dinara po toni.

Radnici stovarišta kažu da kupci često očekuju da cene padnu u proleće, ali da tržište ove godine ne pokazuje veće promene.

Zašto je dolazilo do nestašica

Prema rečima trgovaca, jedan od razloga ranijih problema u snabdevanju bio je nedostatak drvne sirovine.

Deo drvne mase bio je usmeren kroz različite programe i druge potrebe, pa proizvođači nisu imali dovoljno materijala za proizvodnju peleta. To je u pojedinim delovima Srbije dovelo do povećane potražnje i povremenih nestašica.

Iako je situacija sada stabilnija, trgovci navode da tržište i dalje može brzo reagovati na promene u nabavci sirovine.

Koliko košta ogrevno drvo

Kada je reč o ogrevnom drvetu, cene na stovarištima u Sremskoj Mitrovici trenutno se kreću približno od 8.000 do 10.000 dinara po kubnom metru, u zavisnosti od vrste drveta i načina sečenja.

Bukva je i dalje najtraženija vrsta ogreva, a u domaćinstvima se najčešće kupuje oko 10 kubika drveta za jednu grejnu sezonu.

Na tržištu se može naći i bukov čurum, odnosno ugljenisani ostatak drveta, čija cena iznosi oko 12.000 dinara po toni, dok za veće količine stovarišta često odobravaju popuste.

Kada je najbolje kupiti ogrev

Prema iskustvu prodavaca, proleće je i dalje najpovoljniji period za kupovinu ogreva.

Meseci poput aprila i maja obično su mirniji kada je reč o potražnji, pa kupci tada lakše dolaze do potrebnih količina bez pritiska koji nastaje pred početak grejne sezone.

Šta najviše koriste Mitrovčani

U domaćinstvima na teritoriji Sremske Mitrovice koja nisu priključena na gasnu mrežu ili sistem daljinskog grejanja, i dalje dominira ogrevno drvo, dok manji deo građana koristi pelet ili električnu energiju za grejanje.

Zbog visokih cena, mnogi građani ogrev kupuju postepeno ili na rate, kako bi obezbedili bar deo potrebnih zaliha za narednu zimu.