Predsednik Vlade Republike Srbije, Đuro Macut, započeo je danas radnu posetu zapadnoj Srbiji obilaskom Zlatiborskog okruga, gde je posetio fabriku municije Prvi Partizan u Užicu, jednu od najznačajnijih kompanija domaće namenske industrije.

Tokom sastanka sa rukovodstvom fabrike, premijer je upoznat sa proizvodnim programom, trenutnim poslovanjem i planovima za dalji razvoj kompanije. Predstavnici fabrike predstavili su kapacitete proizvodnje, izvozna tržišta, kao i izazove sa kojima se ova industrija suočava u savremenim ekonomskim i bezbednosnim okolnostima.

Foto: RINA

Nakon razgovora, premijer je obišao proizvodne pogone, gde je imao priliku da se neposredno upozna sa tehnološkim procesima proizvodnje i pakovanja municije, kao i sa radom zaposlenih u fabrici.

Prvi Partizan predstavlja jedan od stubova industrijskog razvoja ovog dela Srbije, sa dugom tradicijom i značajnim doprinosom izvozu domaće odbrambene industrije.

Foto: RINA

Poseta fabrici deo je šireg obilaska zapadne Srbije, tokom kojeg će premijer Đuro Macut razgovarati sa predstavnicima lokalnih samouprava, privrede i institucija o aktuelnim projektima, unapređenju industrijskih kapaciteta i daljem ekonomskom razvoju ovog dela zemlje.

Kurir.rs/RINA

