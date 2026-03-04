Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas, na zatvaranju 33. Kopaonik biznis foruma, da se Srbija nalazi u jedinstvenom trenutku razvoja i investicionim ciklusom bez presedana i pozvao učesnike foruma na partnerstvo sa državom.

- Srbija se nalazi u jedinstvenom trenutku. Imamo makroekonomsku stabilnost, investicioni ciklus bez presedana, međunarodnu poziciju koja nam otvara vrata i ljude koji su sposobni i vredni - rekao je Macut.

On je istakao da pitanje nije da li Srbija ima potencijal već da li će taj trenutak iskoristiti.

- A ja snažno verujem da hoćemo. Ali ne sami. Pozivam vas na partnerstvo jer bez vaših investicija, vašeg znanja i saradnje između države i privrede, ovi planovi ne mogu biti realizovani. Hvala vam što sa nama razvijate Srbiju i što ste danas ovde - poručio je Macut.

Istakao je da su za napredak potrebni smelost i ambicija.

- Kažu da je teško praviti predviđanja, pogotovo o budućnosti. Danas je to je gotovo nemoguće, ali je tačno. Iz perspektive sadašnjeg trenutka, zaista je teško bilo šta sa sigurnošću tvrditi. Ali ako nešto znam posle ovih godina, u medicini, akademiji i od nedavno u politici, to je da je za napredak potrebna smelost i ambicija. U kontekstu ekonomije to znači da se investira pre nego što je sigurno. Da se menja pre nego što je neophodno. Ja verujem da je za Srbiju taj trenutak sada. I da najveći rizik koji možemo da preuzmemo jeste da ne preuzmemo nikakav rizik i da se ne menjamo - zaključio je Macut.

Na Kopaoniku je održan 33. Kopaonik biznis forumu sa centralnom temom "Industrijska politika u funkciji dugoročnog privrednog rasta Srbije".