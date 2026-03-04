Slušaj vest

Potpredsednica Evropske komisije Tereza Ribera, upozorila je u razgovoru za španski medijski servis Kadena Ser da "nije moguće sprovesti pojedinačne komercijalne mere ili fragmentirati poslovne odnose", već da pregovori svih 27 članica Evropske unije spadaju pod nadležnost Komisije.

Ribera je ocenila da pokušaji Vašingtona da izdvoji pojedinačne države EU predstavljaju "duboko zabrinjavajuće ponašanje", koje, kako je navela, utiče ne samo na društva, mir i saradnju, već i na privredu i sveukupnu ekonomsku aktivnost.

Potpredsednica Komisije je ipak izrazila je skepsu prema Trampovoj pretnji da će obustaviti trgovinu sa Španijom nakon što je vlada u Madridu zabranila korišćenje zajedničkih vojnih baza za napad na Iran.

Prema njenim rečima, američka savezna vlada zna kako EU vodi svoje trgovinske odnose i nije zainteresovana za prekid trgovine, prenosi Politiko.

"Najbolji odgovor na Trampov ton zastrašivanja jeste čvrst stav i solidarnost", poručila je Ribera i pozvala na jedinstvo evropskih zemalja.