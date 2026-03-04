Slušaj vest

Rat u Iranu izazvao je pad akcija avio-kompanija, pri čemu je sa tržišta izbrisano desetine milijardi dolara, što označava najveću krizu u globalnom vazdušnom saobraćaju od pandemije korona virusa.

Akcije nemačke Lufthanze pale su danas za 0,8 odsto, dok je australijski Kvantas (Qantas) oslabio za 2,7 odsto, pri čemu su obe kompanije ove nedelje izgubile više od 10 odsto vrednosti.

Vlasnik Britiš ervejsa, IAG, pao je za dodatnih 1,5 odsto, nakon što je u prethodna tri dana izgubio više od 11 procenata.

U Aziji su gubici takođe značajni, pošto su deonice firme Korejan er pale danas za 7,9 odsto, dok je Džepen erlajns (Japan Airlines) oslabio za 2,9 odsto

Među kineskim prevoznicima, Er Čajna i Čajna sautern erlajns zabeležili su pad vrednosti akcija u rasponu od jedan do tri odsto.

Avio-prevoznici su dodatno pogođeni i rastom cena nafte, a zatvaranje vazdušnog prostora nad većim delom Bliskog istoka ih primorava da biraju duže i skuplje rute, posebno na linijama između Azije i Evrope.

Analitičari upozoravaju da bi cene avio-karata mogle da porastu ako aktuelna situacija potraje.

Region Persijskog zaliva predstavlja ključno čvorište i za putnički i za kargo saobraćaj, što znači da poremećaji utiču i na globalne lance snabdevanja i međunarodnu trgovinu.