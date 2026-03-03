Slušaj vest

Veleprodajna cena gasa u Velikoj Britaniji porasla je za 93 odsto od početka sukoba na Bliskom istoku, usled snažnih poremećaja na globalnom tržištu energenata.

Kako prenosi Skaj njuz, samo danas cena gasa skočila je za 32 odsto i dostigla 151 peni po termu (oko 0,06 evra po kWh), što je najviši nivo još od februara 2023. godine.

Ukoliko se ovakav trend zadrži, britanska domaćinstva mogla bi uskoro da osete posledice kroz više račune za električnu energiju i gas.

Građane dodatno zabrinjava i slabljenje funte, koja trenutno vredi oko 1,33 dolara, što neposredno utiče na cenu nafte, budući da se ona gotovo uvek obračunava u američkoj valuti.

Reč je o dvostrukom pritisku, jer kombinacija rasta cena nafte i pada vrednosti funte može dovesti do značajnog poskupljenja goriva na britanskim pumpama, uz istovremeni rast troškova transporta i jačanje inflatornih pritisaka.

Katar je juče u potpunosti obustavio proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG) nakon iranskih napada dronovima na ključna postrojenja u Ras Lafanu i Mesaidu. Time je sa tržišta povučeno oko 20 odsto globalne ponude LNG-a, što je dodatno poguralo rast cena gasa.

Saudijska naftna kompanija Aramko bila je primorana da obustavi rad u svojoj najvećoj rafineriji Ras Tanura posle napada dronom, što je izazvalo paniku na svetskim berzama i skok cena dizela veći od 20 odsto.

Ormuski moreuz između Irana i Omana, kojim prolazi oko petine ukupnih svetskih isporuka nafte, zatvoren je juče, a očekuju se ozbiljni poremećaji u globalnom snabdevanju energentima.

Tokom vikenda Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli su napade na Iran, nakon čega je Teheran uzvratio raketnim napadima na američke baze u susednim državama, uključujući UAE, Bahrein, Kuvajt, Katar, Saudijsku Arabiju, Jordan, Irak i Siriju.