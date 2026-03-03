Slušaj vest

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije (PDR) za realizaciju pešačkog mosta koji će povezati Kej oslobođenja u Zemunu i kupalište Lido na Veliko ratno ostrvo.

Plan se izrađuje na osnovu odluke Skupštine grada Beograda iz marta 2025. godine, a obuhvata prostor od oko 11 hektara. Naručilac izrade je Služba gradskog urbaniste, dok je nosilac plana Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove. Obrađivač dokumentacije je Urbanistički zavod Beograda.

Cilj PDR-a je da definiše pravila uređenja i građenja za most koji bi, kako se navodi, povećao atraktivnost područja u turističkom i ambijentalnom smislu, otvarajući nove pešačke vizure ka Dunavu.

Planirano je da most ima stubove u rečnom koritu rukavca Dunava, uz poštovanje uslova bezbednosti plovidbe i zahteva nadležnih institucija. Sa strane Velikog ratnog ostrva veza bi se ostvarivala mobilnim konzolnim prepustom, bez izgradnje trajnih objekata ili oslonaca, u skladu sa režimom zaštite ovog prirodnog dobra.

Poseban izazov u projektovanju predstavlja činjenica da je, u skladu sa aktima o zaštiti, zabranjeno postavljanje stubova i trajnih konstrukcija u zaštitnom pojasu od 50 metara od vodene površine. Zbog toga će konačno rešenje mosta biti definisano kroz tehničku dokumentaciju, uz obaveznu izradu hidrološko-hidrauličkih analiza režima voda, leda i nanosa Dunava i Save.

Iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda ranije je ukazano da se prilikom izrade plana posebna pažnja posveti uklapanju rampi i stepeništa u zonu zemunskog šetališta, kao i izboru tačke pristupa ostrvu van zone plavljenja.

Rani javni uvid trajaće do 20. marta.