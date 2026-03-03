Slušaj vest

U okviru Kopaonik Biznis Foruma, Švajcarsko-srpska trgovinska komora organizovala je prijem „Swiss Way", koji je okupio predstavnike švajcarskih kompanija, diplomatskog kora i poslovne zajednice. Događaj je protekao u znaku obeležavanja 110 godina švajcarsko-srpskih diplomatskih odnosa, kao i značajnih godišnjica kompanija koje decenijama posluju u Srbiji i doprinose njenom ekonomskom razvoju.

Ambasadorka Švajcarske u Srbiji An Lugon-Mulan istakla je da su ekonomske veze između Srbije i Švajcarske izuzetno snažne i da se ogledaju u prisustvu više od 600 švajcarskih kompanija koje posluju na srpskom tržištu.

- Švajcarsko-srpska trgovinska komora je jedna od najmlađih na ovim prostorima, ali njena važnost iz dana u dan sve više raste, pogotovo u svetlu vremena koja dolaze. Posebno smo ponosni što ove godine obeležavamo veliki jubilej, 110 godina diplomatskih odnosa između Švajcarske i Srbije. Iako naša komora trenutno broji između 70 i 80 članica, podaci govore da u Srbiji operativno posluje oko 500 švajcarskih kompanija. Zato je ovo pravi trenutak da pozovem i ostale kompanije, uključujući i bankarski sektor, da nam se pridruže i postanu naši članovi - rekla je Ana Govedarica, predsednica Upravnog odbora Komore.

110 godina međusobnog poverenja: Na Kopaoniku obeleženo 110 godina diplomatskih odnosa Srbije i Švajcarske

Ona je istakla i želju da se na kvalitetniji i dugotrajniji način "izgrade mostoci između Švajcarske i Srbije":

- Iako živimo u 21. veku gde nam tehnologija donosi brze promene, smatram da poslovanje ne sme biti ad hoc, već se moramo osloniti na pravo liderstvo i strateško planiranje. Naš glavni cilj je da, kao komora, aktivno pomognemo privredi Srbije, ali i da sve one dobre prakse i kvalitet iz Švajcarske uspešno prenesemo i sprovedemo ovde kod nas.

Izvršna direktorka Švajcarsko-srpske trgovinske komore, Jelena Sadler, istakla je da Komora ulazi u novu fazu jačanja poslovnih veza između dve zemlje.

- Ovi jubileji nisu samo simbol trajanja, već pokazatelj poverenja i stabilnosti. Naš cilj je da dodatno osnažimo švajcarsko-srpske poslovne odnose i otvorimo prostor za nove investicije i strateška partnerstva - izjavila je Sadler.

Prijem na Kopaoniku još jednom je potvrdio da švajcarske kompanije ostaju među najstabilnijim i najdugoročnijim investitorima u Srbiji, sa jasnim fokusom na kvalitet, inovacije i održivi rast.