Britanci su danas počeli panično da kupuju benzin zbog rata na Bliskom istoku, a u Londonu i širom Velike Britanije formirali su se dugi redovi na benzinskim pumpama, pošto su vozači želeli da napune rezervoare pre očekivanog skoka cena goriva.

Benzinske stanice, poput Valero u Bekenhemu na jugu Londona i BP u Krojdonu, privremeno su ostale bez goriva, dok su mnogi vozači dolazili i sa kanisterima kako bi napravili rezervu za duži period.

Strah od nestašice goriva primećen je i u drugim gradovima Velike Britanije, prenosi Dejli mejl.

U Liverpulu, redovi na pumpama poput Costco Vauxhall i Go 24 Hour Express protezali su se čak na okolne ulice, dok je u Mančesteru desetine vozila čekalo da natoči gorivo kod tržnog centra Traford.

Predstavnici britanskog automobilskog udruženja AA apelovali su na vozače da ne paniče i ne kupuju gorivo u većim količinama, ali veliki broj građana nije se pridržavao ovog saveta.

Radnici na benzinskim pumpama u Velikoj Britaniji izveštavaju o gužvama i haotičnom snabdevanju.

Situacija je izazvana eskalacijom sukoba na Bliskom istoku, nakon čega su kompanije privremeno obustavile transport brodova kroz Ormuski moreuz, koji predstavlja ključnu rutu za globalni transport nafte i LNG.

Oko 20 odsto svetske nafte i 25 odsto tečnog gasa prolazi ovom trasom, a blokada ili prekid transporta odmah utiču na cene energenata.

Analitičari upozoravaju da bi dugotrajna blokada Ormuskog moreuza mogla izazvati haos na evropskom tržištu gasa i dovesti do drastičnog rasta cena.

Američki predsednik Donald Tramp nije isključio mogućnost slanja američkih trupa u Iran, nagoveštavajući da je “velika akcija tek pred nama”.

Njegove izjave i najave dodatno doprinose globalnoj nesigurnosti i potencijalnom rastu cena energenata.

Eksperti ocenjuju da bi nastavak sukoba mogao izazvati inflatorne šokove, ne samo kroz energente, već i kroz distribuciju robe i troškove transporta.

Evropske ekonomije, posebno one koje zavise od uvoza energenata, biće najviše pogođene, dok izvoznici poput Rusije, Kanade i Norveške mogu da profitiraju od ove situacije.