Generalni direktor MK Group, Mihailo Janković, učestvovao je na XXXIII Kopaonik biznis forumu, na panelu "Privreda Srbije iz ugla investitora", gde je sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija i vodećih kompanija razgovarao o investicionoj klimi, ulozi domaćeg kapitala i perspektivama ekonomskog rasta Srbije.

Govoreći o investicionim planovima, Janković je potvrdio da MK Group ulazi u novi snažan investicioni ciklusu, zahvaljujući čemu kompanija planira da zadrži svoju poziciju lidera u privredi Adria regiona.

- Investicije su deo našeg DNK i mi u MK Group usmereni smo na stalni rast i razvoj. U prethodnih deset godina investirali smo više od milijardu evra, a od 2026. do 2030. planiramo nove investicije u vrednosti između jedne i dve milijarde evra. Svedoci smo globalnih neizvesnosti i smanjenja stranih investicija, zato je od izuzetne važnosti da domaće kompanije investiraju u Srbiju - poručio je Janković.

Od planiranih ulaganja, milijardu evra biće usmereno u projekte obnovljivih izvora energije, više od 200 miliona evra u poljoprivredu, dok će dodatna sredstva biti investirana za unapređenje hotelskog portfolija i razvoj premium turizma u regionu.

Posebnu pažnju u svom izlaganju posvetio je kretanju stranih direktnih investicija i globalnim ekonomskim trendovima.

- Od 2022. do 2024. prosečan neto priliv stranih direktnih investicija u Srbiji kretao se na nivou od blizu 4,5 milijardi evra, da bi u prvih 11 meseci 2025. pao na 1,94 milijarde evra. Stručnjaci Bečkog instituta procenjuju da su strane investicije u čitavom svetu u 2025. smanjene na oko jedan odsto svetskog BDP-a, dok su pre svetske finansijske krize 2007. iznosile čak pet odsto. To jasno pokazuje da se nalazimo u drugačijem globalnom investicionom ciklusu - naveo je Janković.

On je podsetio i na značaj izvoza za stabilan rast domaće ekonomije.

- Od 2010. do 2024. vrednost robnog izvoza Srbije povećana je za 293 odsto, dok je nominalni BDP porastao za 153,6 odsto. Drugim rečima, izvoz je rastao skoro duplo brže i značajno doprineo ukupnom ekonomskom rastu. Zato su nam potrebne snažne, izvozno orijentisane kompanije koje generišu novu vrednost i smanjuju zavisnost od unutrašnje tražnje - istakao je generalni direktor MK Group.

Govoreći o merama koje mogu podstaći nova domaća privatna ulaganja, Janković je naglasio da je neophodno ubrzati administrativne procedure i dodatno smanjiti opterećenje rada, kako bi se stvorilo predvidivo i konkurentno poslovno okruženje.

Učešćem na Kopaonik biznis forumu, koji se tradicionalno održava u hotelu Grand Kopaonik, MK Group još jednom je potvrdila svoju poziciju jednog od najvećih domaćih investitora i dugoročnog partnera u razvoju srpske i regionalne ekonomije.