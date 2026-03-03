Mihailo Janković: Investicije, domaći kapital i izvoz su ključ dugoročnog rasta Srbije
Generalni direktor MK Group, Mihailo Janković, učestvovao je na XXXIII Kopaonik biznis forumu, na panelu "Privreda Srbije iz ugla investitora", gde je sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija i vodećih kompanija razgovarao o investicionoj klimi, ulozi domaćeg kapitala i perspektivama ekonomskog rasta Srbije.
Govoreći o investicionim planovima, Janković je potvrdio da MK Group ulazi u novi snažan investicioni ciklusu, zahvaljujući čemu kompanija planira da zadrži svoju poziciju lidera u privredi Adria regiona.
- Investicije su deo našeg DNK i mi u MK Group usmereni smo na stalni rast i razvoj. U prethodnih deset godina investirali smo više od milijardu evra, a od 2026. do 2030. planiramo nove investicije u vrednosti između jedne i dve milijarde evra. Svedoci smo globalnih neizvesnosti i smanjenja stranih investicija, zato je od izuzetne važnosti da domaće kompanije investiraju u Srbiju - poručio je Janković.
Od planiranih ulaganja, milijardu evra biće usmereno u projekte obnovljivih izvora energije, više od 200 miliona evra u poljoprivredu, dok će dodatna sredstva biti investirana za unapređenje hotelskog portfolija i razvoj premium turizma u regionu.
Posebnu pažnju u svom izlaganju posvetio je kretanju stranih direktnih investicija i globalnim ekonomskim trendovima.
- Od 2022. do 2024. prosečan neto priliv stranih direktnih investicija u Srbiji kretao se na nivou od blizu 4,5 milijardi evra, da bi u prvih 11 meseci 2025. pao na 1,94 milijarde evra. Stručnjaci Bečkog instituta procenjuju da su strane investicije u čitavom svetu u 2025. smanjene na oko jedan odsto svetskog BDP-a, dok su pre svetske finansijske krize 2007. iznosile čak pet odsto. To jasno pokazuje da se nalazimo u drugačijem globalnom investicionom ciklusu - naveo je Janković.
On je podsetio i na značaj izvoza za stabilan rast domaće ekonomije.
- Od 2010. do 2024. vrednost robnog izvoza Srbije povećana je za 293 odsto, dok je nominalni BDP porastao za 153,6 odsto. Drugim rečima, izvoz je rastao skoro duplo brže i značajno doprineo ukupnom ekonomskom rastu. Zato su nam potrebne snažne, izvozno orijentisane kompanije koje generišu novu vrednost i smanjuju zavisnost od unutrašnje tražnje - istakao je generalni direktor MK Group.
Govoreći o merama koje mogu podstaći nova domaća privatna ulaganja, Janković je naglasio da je neophodno ubrzati administrativne procedure i dodatno smanjiti opterećenje rada, kako bi se stvorilo predvidivo i konkurentno poslovno okruženje.
Učešćem na Kopaonik biznis forumu, koji se tradicionalno održava u hotelu Grand Kopaonik, MK Group još jednom je potvrdila svoju poziciju jednog od najvećih domaćih investitora i dugoročnog partnera u razvoju srpske i regionalne ekonomije.
