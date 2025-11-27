Slušaj vest

Da je veštačka inteligencija integrisana u naše živote, više nije pitanje. Ali, ono što nas sve brine je hoće li nas AI u potpunosti zameniti?

Na ovo pitanje pokušali su da odgovore neki od najboljih menadžera u Srbiji na tradicionalnom Forumu menadžera u organizaciji Srpske asocijacije menadžera (SAM) u Beogradu. Prvi govornik na veoma zanimljivom događaju bio je Mihailo Janković, generalni direktor MK Group koji je na početku izlaganja prepričao jedan primer iz privatnog života.

- Jedan dan došao sam s posla i uveče me je sačekao najmlađi sin koji ima deset godina, koji je postao pasionirani pecaroš , ne znam kako. Sačekao me je rečima, kada ćeš tata prestati da ideš na posao i da te zameni veštačka inteligencija, a da mi idemo na pecanje - ispričao je Janković.

Zatim je pokušao najpre sebi da da odgovor na postavljeno pitanje.

- Naravno, kao i svaki roditelj, bio sam ponosan što sam otac takvog sina, koji hoće da provodimo više vremena zajedno, a sa druge strane, zapitao sam se da li je moguće da već danas deca razmišljaju o tome kako smo mi zamenjeni. A pored toga, postao sam svestan i da tehnologija napreduje velikom brzinom, verovatno većom nego što mi možemo emocionalno da obradimo.

Foto: Darko Ilić

Podsetio je da ovo nije prvi put u ljudskoj istoriji da nam tehnologija potpuno menja način života.

- Kad pogledamo istorijski, to se dešavalo redovno sa svakim otkrićem koje je dolazilo. Svaka inovacija otvarala je vrata nekim novim mogućnostima, nekim novim šansama, ali i menjala način na koji mi funkcionišemo. Suštinski, napredak društva dolazio je kroz inovacije. I budući razvoj je praktično utemeljen na ulaganju u inovacije i u znanje. Nekadašnja Fordova proizvodna traka suštinski je bila revolucija za industriju. Slično kao što je danas AI nešto što menja sve sfere našeg života.

Ipak, nastavio je u optimističnijem tonu uveren da će i ova revolucija u srži biti zavisna isključivo od nas samih.

- Ali ipak, kada pogledamo realno, od kad je sveta i veka, uvek je tehnologija služila čoveku, a ljudi su ostali najvažniji i negde u centru, odnosno ostali su najvažniji faktor u svakoj organizaciji od suštinskog značaja. Mislim da je vrlo važno da shvatimo da je to slučaj i danas. Mi danas koristimo razne tehnologije, razne alate da bismo ubrzali određene procese, da bismo radili brže, da bismo sačuvali vreme kroz neke rutinske automatizacije, da bismo, opet sa druge strane, brže obradili neke podatke i doneli odluke zasnovane na obrađenim podacima. Ali ipak, kada pogledamo, većina poslova koje su danas prisutni, zahteva i zavise od čoveka.

Potom je prisutnima postavio pitanje na koje su svi imali potvrdan odgovor.

- Da li biste želeli da živite u svetu u kome lekarske greške postaju izuzetak, obrazovanje postaje personalizovano, donošenje odluka, usprave odluke olakšano, posao postaje kreativno polje, a ne administrativno breme i vreme se vraća ljudima? Verujem da bi velika većina vas rekla da, kako da ne. I da budemo svesni to nije daleka budućnost, to je nešto što je veoma blizu i ka čemu idemo i to je na neki način realnost koju biramo sa primenom savremene tehnologije. AI neće moći da ide umesto mene na posao, ali tehnologija mi može pomoći da imam više vremena da radim stvari koje volim, i na poslu, i u slobodno vreme. Mislim da to treba svima da nam bude cilj - zaključio je Mihailo Janković.