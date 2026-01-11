Slušaj vest

Jedan zanimljiv primer dolazi iz srca katalonske prestonice, iz tradicionalne prodavnice delikatesa Queviures Múrria, koja je zbog sve češćih gužvi odlučila da povuče nesvakidašnji potez.

Queviures Múrria, osnovana davne 1898. godine, već više od jednog veka snabdeva građane vrhunskim sirevima, suhomesnatim proizvodima i drugim delikatesima.

Redovi zbog turista koji prave selfije

Međutim, njena autentična unutrašnjost i istorijski izlog postali su magnet za turiste željne fotografija i selfija, često bez ikakve namere da nešto kupe. Redovi radoznalih posetilaca počeli su da ometaju svakodnevni rad, ali i iskustvo stalnih kupaca.

Rešenje koje su vlasnici smislili izazvalo je veliku pažnju javnosti. Na ulazu u prodavnicu osvanuo je natpis:

"Samo da pogledam – 5 evra po osobi". Pravilo je jednostavno – ulaz se ne naplaćuje onima koji dođu da kupuju, već isključivo "posetiocima" koji žele samo da razgledaju i fotografišu. Iako zvuči strogo, poruka je zapravo jasna i duhovita: ovo nije muzej, već radnja.

Ne važi za stalne kupce

Menadžer prodavnice je objasnio da namera nikada nije bila da se zaista naplaćuje ulaz. Znak je prvobitno postavljen kao šala, ali se ispostavilo da ima neočekivano pozitivan efekat. Turisti, suočeni sa izborom da plate ulaz ili kupe proizvod, često se odlučuju za kupovinu.

Na taj način smanjene su gužve, povećana prodaja, a rad prodavnice vraćen u normalne tokove. Zanimljivo je da, prema rečima vlasnika, ulaz u praksi još uvek nikome nije naplaćen. Sama poruka bila je dovoljna da promeni ponašanje posetilaca.

Primer Queviures Múrria pokazuje kako mali biznisi mogu kreativno da odgovore na izazove masovnog turizma, bez konflikta i rigidnih zabrana. Ova priča iz Barselone otvara šire pitanje odnosa turizma i lokalne zajednice.

Autentična mesta privlače posetioce, ali bez ravnoteže mogu izgubiti upravo ono zbog čega su postala zanimljiva. U ovom slučaju, uz dozu humora i domišljatosti, svi su na kraju profitirali – i turisti i vlasnici, a tradicija je ostala sačuvana.