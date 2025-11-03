Slušaj vest

Sve je počelo kada je u radnju ušao bogati bračni par koji je tražio skupocen frižider, ali sa jednim bizarnim i čudnim zahtevom. Naime, prodavac je opisao kako su muškarac i žena u kasnim četrdesetim navodno tražili da frižider ima poseban - tajni odeljak namenjen 'čuvanju uspomena'.

"Želim da podelim nešto što me muči već neko vreme i zaista me zanima vaše mišljenje. Radim kao prodavac kućnih aparata i često se susrećem sa zaista čudnim zahtevima, ali ovo je prevazišlo sve. Pre neki dan mi je došao par, oboje u kasnim 40-im, delovali su prilično imućno. Tražili su 'najekskluzivniji' frižider koji imamo, bez obzira na cenu. Pokazao sam im nekoliko high-end modela, sa smart funkcijama, ugrađenim ledomatom i slično. Međutim, oni su imali vrlo specifičan zahtev", napisao je on pa dodao:

Tajni odeljak

"Frižider mora da ima poseban, tajni odeljak za 'čuvanje uspomena'. Pokušao sam da shvatim o čemu se radi, pitao sam da li misle na neku vrstu sefa ili slično, ali oni su samo ponavljali 'uspomene'. Želeli su da taj odeljak bude nevidljiv i da ga samo oni znaju otključati. Na kraju sam im ponudio da kontaktiram proizvođača da vidim da li je tako nešto uopšte izvodljivo kod custom-made opcija, uz napomenu da će to koštati papreno. Oni su bez razmišljanja pristali".

Kako dodaje u svojoj objavi na Reditu, koliko god da ne želi da razmišlja o tom čitavom danu, ipak priznaje da ga njihov zahtev progoni - posebno zbog činjenice kojim mimikama i tonom su to tražili od njega.

"Sada se ja pitam... Šta, dođavola, oni čuvaju u tom 'tajnom odeljku za uspomene'?! Da li je to nešto benigno, kao neka sentimentalna pisma, ili je nešto mnogo jezivije? Cela situacija mi je bila neverovatno neprijatna i misteriozna. Da li je neko od vas imao slična iskustva sa neobičnim zahtevima kupaca? Moram da znam da li sam jedini kome se ovo dešava", napisao je on na kraju.

Polemika u komentarima

Objava je brzo postala viralna. Dok su neki, poput samog autora, priznali da ih je zahtev para ostavio zbunjenim i pomalo uznemirenim, drugi su pokušali da pronađu logično objašnjenje.

"Spermu. Hoće da čuvaju spermu", "Au brate, jezivo, da ne pričam šta mi je palo na pamet", "Možda hoće da čuvaju nedozvoljene supstance", "U najgorem slučaju će to biti babin palac za potpisivanje potvrde da je živa i uzimanje penzije i upravljanje imovinom", pisali su oni sa "bujnom maštom", pisali su pojedinci.

Za njima su se, naravno, javili i oni koji su pokušali da daju racionalnija objašnjenja

"Kolegi skoro lopovi obili stan. Kaže da su sve povadili iz ormana. Izvrtali džepove na jaknama koje su bile u ormanima. Isekli dušeke i jastuke. Ceo stan razbucali, a kuhinju nisu ni pipnuli! Možda ima smisla da krijem pare u frižideru? Kantica za mast sa duplim dnom?? Samo mi još pare fale", napisao je jedan od komentatora na kraju.