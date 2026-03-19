Komercijalni avio-saobraćaj širom Bliskog istoka ozbiljno je poremećen zbog zatvaranja vazdušnog prostora, masovnih otkazivanja letova i eskalacije sukoba. Zbog toga su brojni putnici ostali zaglavljeni daleko od svojih planiranih ruta, zabrinuti za svoju bezbednost i u potrazi za alternativnim rešenjima.

U takvim okolnostima nameće se ključno pitanje – koliko putno osiguranje štiti putnike u kriznim situacijama i da li polise pokrivaju rizike povezane sa ratom i globalnim sukobima.

Iako se putno zdravstveno osiguranje i dalje redovno prodaje, stručnjaci upozoravaju da su rat i povezane vojne aktivnosti gotovo uvek izuzeti iz standardnog osiguravajućeg pokrića, što dodatno komplikuje položaj putnika zatečenih u ovim područjima.

Putno osiguranje ne pokriva povrede od gelera

"Polise putnog zdravstvenog osiguranja važe i prodaju se normalno za sve države u kojima nije proglašeno ratno stanje. Međutim, ukoliko se nađete u jednoj državi koja je u ratnom okruženju i doživite povredu od gelera, bombe, rakete ili u terorističkom napadu, putno zdravstveno osiguranje vam neće pokriti te povrede“, kaže Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije.

On podseća da su povrede u slučaju rata ili terorističkog napada standardno isključene iz pokrića, te da to nije izuzetak u praksi osiguranja.

"Sve ostale povrede ili bolesti koje su se neplanirano pojavile pokrivene su polisom putnog zdravstvenog osiguranja i tu se ništa ne menja“, dodaje on.

Kada polisa putnog zdravstvenog osiguranja prestaje da važi?

U slučaju da se putnik tokom boravka u inostranstvu nađe u državi koja je usred njegovog boravka i odmora proglasila ratno stanje, polisa putnog zdravstvenog osiguranja prestaće da važi.

Ipak, Ćirić navodi da će u takvim situacijama Udruženje osiguravača Srbije u saradnji sa osiguravajućim društvima potruditi da se važenje polise produži za nekoliko dana, dok se naši građani ne prebace na bezbedno.

Što se tiče dodatne zaštite, iz udruženja preporučuju i druge vrste osiguranja.

"Preporučuje se polisa za otkazivanje aranžmana, koja može da vas zaštiti i nadomesti trošak usled otkazivanja aranžmana, kao i polisa koja pokriva, primera radi, gubitak prtljaga“, ističe on.

Kada je reč o specijalizovanim polisima koje su namenje zaštiti ljudi u državama gde je proglašeno ratno stanje, one ne važe niti se prodaju građanima.

"One su namenjene onima koji se bave specijalizovanim poslovima poput lekara, humanitarnih radnika i drugih, koji zbog prirode svog posla moraju da borave u takvim područjima uprkos ratnom stanju“, objašnjava Ćirić.

Ne planira se poskupljenje putnog osiguranja

Na pitanje da li se u narednom periodu očekuje promene cena putnog zdravstvenog osiguranja, naš sagovornik kaže da osiguravajuća društva ne planiraju poskupljenja.

"To je najprodavanija polisa na našem tržištu, koja nije obavezna. Kupuje je skoro 80 odsto građana Srbije koji zbog posla ili odmora putuju u inostranstvo. Prosečna porodica za oko 40 evra za period od 10 do 12 dana može da se zaštiti od svih neplaniranih zdravstvenih problema koji se mogu pojaviti tokom putovanja. Pokrivenost je od 30.000 do 40.000 evra i to je novac koji svako može da iskoristi za bolničko i vanbolničko lečenje“, navodi Ćirić.

On podseća da je polisu putnog zdravstvenog osiguranja neophodno kupiti pre odlaska iz Srbije, uz napomenu da su često dostupni i popusti prilikom online kupovine.

Takođe ističe da je, u slučaju potrebe za korišćenjem osiguranja, neophodno da se putnici najpre obrate svojoj osiguravajućoj kući, koja će ih uputiti u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Šta pokrivaju turističke agencije, a šta avio-kompanije?

Neplanirano duži boravak na udaljenim destinacijama za većinu putnika znači i veće troškove. Ipak, prednost onih koji su svoje aranžmane kupili preko turističkih agencija je to što imaju određenu vrstu zaštite.

“Turistička agencija ima obavezu da bude u kontaktu sa putnicima i da im obezbedi maksimalno tri dodatna noćenja ukoliko dođe do produženog boravka. Sve troškove preko toga putnici moraju da snose sami. Agencija koja im je organizovala putovanje ima obavezu da im obezbedi najpovoljnije uslove“, rekao je za Biznis.rs direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije YUTA Aleksandar Seničić

U slučaju otkazivanja letova, situacija je nešto drugačija jer je odgovornost na avio-kompanijama, a ne na turističkim agencijama.

"Kada su letovi otkazani zbog rata avio-kompanije ne prihvataju obavezu da putnike prerutiraju na druge linije, odnosno da putniku pronađu neku drugu alternativu, već nude samo povraćaj novca za nerealizovan let“, kaže Seničić.

To u praksi znači da putnici dobiju novac za deo puta koji nije realizovan, ali da eventualne doplate do krajnjih destinacija moraju sami da snose.

"Agencija nema obavezu da to obezbedi, ali ima dužnost da im, ukoliko oni to žele, pomogne da se pronađe najpovoljnija opcija. Putnici te troškove moraju sami da snose“, naglasio je on.