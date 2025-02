- Putujemo jednom do dva puta godišnje, ćerka živi u inostranstvu i odlazimo kod nje. Nikada nismo krenuli bez putnog osiguranja. Stariji smo ljudi imamo i obavezne terapije i nećemo da rizikujemo. Pre polaska razmatramo ponude osiguravajućih kuća i onda odlučimo ćije osiguranje uzimamo. Tako unazad šest godina. Do sada je sve bilo kako treba. Mirniji krećemo na put, jer smo osigurali i svoje domaćinstvo. Putno osiguranje nam je obavezno i ukoliko letujemo van zemlje, obično to bude Grčka. Radi svake sigurnosti, jer smo u godinama - objašnjavaju Radica S.(60) i Čedomir S. (67) iz Vranja.