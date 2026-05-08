Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 223 dinara za litar, a benzina 191 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, cena dizela viša je za dva dinara, a benzin ostaje isti.

Cene naftnih derivata važiće do četvrtka, 15. aprila 2026. godine.

Cena sirove nafte tipa Brent porasla je na 101,35 dolara po barelu zbog ponovne eskalacije tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, objavio je danas Interfaks.

Na londonskoj ICE berzi, julskim fjučersima za Brent trgovalo se po ceni od 101,35 dolara po barelu, što je rast od 1,29 dolara.

Američka WTI nafta zabeležila je skok cene na 95,86 dolara po barelu.