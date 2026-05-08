Beograd na vodi obeležava važan trenutak svog razvoja, prodat je desethiljaditi stan, čime je još jednom potvrđeno veliko poverenje kupaca, ali i činjenica da je ovaj deo grada postao jedno od najtraženijih mesta za život u prestonici. Tokom protekle decenije, Beograd na vodi izrastao je u moderan gradski kvart koji objedinjuje stanovanje, obrazovanje, rekreaciju, kulturu, gastronomiju i turističke sadržaje duž obale Save.

Novo urbano lice prestonice

Od polaganja kamena temeljca 2015. godine do danas, uz Savu je nastao potpuno novi deo grada koji se i dalje intenzivno razvija. Do sada je završeno oko 6.600 stanova u 34 zgrade, dok je ukupno predstavljeno 58 objekata.

Pored stambenih kompleksa, Beograd na vodi doneo je više od 16 kilometara novih gradskih saobraćajnica sa kompletnom infrastrukturom, Savski park, dva kilometra Sava Promenada, modernu državnu osnovnu školu i vrtić.

U duhu starog Beograda

Beograd na vodi nije bio usmeren samo na izgradnju novih sadržaja, već i na očuvanje važnih istorijskih objekata. Obnovljena je zgrada Beogradska zadruga iz 1907. godine, jedno od najznačajnijih dela srpske arhitekture sa početka 20. veka.

Restauriran je i hotel The Bristol Belgrade, nekadašnji Bristol iz 1912. godine, dok je Savski trg revitalizovan i pretvoren u jedan od reprezentativnih javnih prostora u gradu.

Trenutno je u toku obnova nekadašnje Stare pošte arhitekte Momir Korunović u Savskoj ulici, koja će nakon rekonstrukcije postati dom Arheološkog muzeja i pozorišta.

Radi se i na rekonsturkciji starog železničkog mosta iz 1884. godine, koji se pretvara u pešačku zonu. Istovremeno, nekadašnja fabrika papira Milana Vape iz 1924. godine dobija novu namenu kao budući Muzej Nikole Tesle, prema projektu studija Zaha Hadid Architects.

Pravac budućeg razvoja

U narednom periodu planirana je nova faza razvoja ovog dela grada. Pored mosta Gazela gradi se novi hotel, dok će Beograd na vodi dobiti i savremenu zelenu pijacu po uzoru na pijace u evropskim metropolama.

Dalji razvoj projekta biće nastavljen kroz BW Marina, novu fazu širenja uz obalu Save. Ovaj deo obuhvatiće marinu, jaht klub, operu i panoramski točak Belgrade Eye.

BW Marina donosi sadržaje namenjene kulturi, turizmu i rekreaciji, čime se nastavlja razvoj jednog od najvećih urbanističkih projekata u ovom delu Evrope.