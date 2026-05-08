Slušaj vest

Nemački proizvođač trakastog čelika J.N. Eberle & Cie. GmbH iz Augsburga podneo je zahtev za pokretanje stečajnog postupka, dok će proizvodnja u kompaniji za sada nastaviti normalno da funkcioniše. Plate za oko 250 zaposlenih trenutno su osigurane kroz nemački sistem stečajnih naknada.

Stečajni postupak pokrenut je odlukom Okružnog suda u Augsburgu, koji je u sredu imenovao privremenog stečajnog upravnika Georga Jakoba Stemshorna (Georg Jakob Stemshorn), advokata iz Augsburga. Informaciju je objavila advokatska kancelarija Pluta.

Proizvodnja i porudžbine se za sada nastavljaju

Prema dostupnim informacijama, poslovanje kompanije nastaviće se bez prekida barem u početnoj fazi postupka. Porudžbine kupaca i dalje se obrađuju, a komunikacija sa poslovnim partnerima ostaje aktivna.

Oko 250 zaposlenih zadržaće svoja radna mesta tokom narednih meseci, dok su njihove plate i naknade osigurane kroz institut stečajne naknade za period od tri meseca.

U toku su pripreme za predfinansiranje tih isplata.

Privremeni stečajni upravnik Stemshorn i njegov tim sada analiziraju finansijsko stanje kompanije. Kako je izjavio, prioritet je stabilizacija poslovanja i detaljna procena ekonomskih okolnosti, nakon čega će biti donete odluke o daljim koracima.

Visoki troškovi i pad potražnje doveli do krize

Kompanija kao glavne razloge finansijskih problema navodi rast cena energije, geopolitičke sukobe, nesigurnost na međunarodnim tržištima i smanjenu potražnju. Dodatni problem predstavljali su i finansijski problemi kupaca, koji su negativno uticali na porudžbine i prihode.

Prema pisanju nemačkih medija, Eberle je i pre podnošenja zahteva za stečaj bio pod velikim pritiskom. U godišnjem izveštaju matične kompanije Greiffenberger AG za 2024. godinu prikazan je gubitak od 7,1 milion evra, uz rast dugova i nesigurnost oko daljeg finansiranja. Regionalni poslovni portal B4B Schwaben izvestio je da je Eberle krajem 2024. godine najavio mogućnost ukidanja do 90 radnih mesta u Augsburgu.

Uprava veruje u opstanak kompanije

Direktor kompanije Gernot Egrecberger (Gernot Egretzberger) poručio je da Eberle i dalje raspolaže snažnim tehnološkim znanjem, dugogodišnjim odnosima sa kupcima i prepoznatljivim kvalitetom proizvoda na tržištu. Dodao je da se razgovori sa privremenim stečajnim upravnikom odvijaju konstruktivno i da se zajednički razmatraju mogućnosti nastavka poslovanja i saradnje sa kupcima i partnerima.

Problemi i u matičnoj kompaniji

Zahtev za stečaj podnela je i matična kompanija Greiffenberger AG, koja se kotira na berzi. Reč je o holdingu bez sopstvene operativne proizvodnje, pod čijim se okriljem nalaze podružnice u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, SAD i Južnoj Koreji.

Kompanija J.N. Eberle & Cie. osnovana je još 1836. godine i ubraja se među najstarija industrijska preduzeća u Augsburgu. Specijalizovana je za proizvodnju preciznog trakastog čelika, bimetala i trakastih testera.

U narednim nedeljama očekuje se pokretanje procesa za obezbeđivanje novog kapitala, dok će budućnost kompanije zavisiti od procene stečajnog upravnika i razgovora sa potencijalnim investitorima.

Biznis Kurir/Fenix

Ne propustiteInfoBizČuvena nemačka kompanija zatvara svoje filijale! Zanati su već ugroženi, a 115 zaposlenih gubi posao
katanac na bravi
InfoBizFABRIKA U SRBIJI OTPUŠTA VIŠE OD 300 RADNIKA! Ovo je do sada najveći broj zaposlenih koji odjednom dobija otkaz
katanac.jpg
InfoBizZATVORENA POZNATA TURISTIČKA AGENCIJA! Mnogi su rezervisali preko nje, pa ostali bez aranžmana, evo šta će biti s novcem
Katanac na vratima i papir na kom piše da je firma bankrotirala
InfoBizJEDAN OD NAJVEĆIH BIZNISMENA U REGIONU REŠIO DA ZATVORI KOMPANIJU? Čuveni auto-gigant visi o koncu, neizvesno stanje i sa zaposlenima u firmi
mate-rimac.jpg