Nemački proizvođač trakastog čelika J.N. Eberle & Cie. GmbH iz Augsburga podneo je zahtev za pokretanje stečajnog postupka, dok će proizvodnja u kompaniji za sada nastaviti normalno da funkcioniše. Plate za oko 250 zaposlenih trenutno su osigurane kroz nemački sistem stečajnih naknada.

Stečajni postupak pokrenut je odlukom Okružnog suda u Augsburgu, koji je u sredu imenovao privremenog stečajnog upravnika Georga Jakoba Stemshorna (Georg Jakob Stemshorn), advokata iz Augsburga. Informaciju je objavila advokatska kancelarija Pluta.

Proizvodnja i porudžbine se za sada nastavljaju

Prema dostupnim informacijama, poslovanje kompanije nastaviće se bez prekida barem u početnoj fazi postupka. Porudžbine kupaca i dalje se obrađuju, a komunikacija sa poslovnim partnerima ostaje aktivna.

Oko 250 zaposlenih zadržaće svoja radna mesta tokom narednih meseci, dok su njihove plate i naknade osigurane kroz institut stečajne naknade za period od tri meseca.

U toku su pripreme za predfinansiranje tih isplata.

Privremeni stečajni upravnik Stemshorn i njegov tim sada analiziraju finansijsko stanje kompanije. Kako je izjavio, prioritet je stabilizacija poslovanja i detaljna procena ekonomskih okolnosti, nakon čega će biti donete odluke o daljim koracima.

Visoki troškovi i pad potražnje doveli do krize

Kompanija kao glavne razloge finansijskih problema navodi rast cena energije, geopolitičke sukobe, nesigurnost na međunarodnim tržištima i smanjenu potražnju. Dodatni problem predstavljali su i finansijski problemi kupaca, koji su negativno uticali na porudžbine i prihode.

Prema pisanju nemačkih medija, Eberle je i pre podnošenja zahteva za stečaj bio pod velikim pritiskom. U godišnjem izveštaju matične kompanije Greiffenberger AG za 2024. godinu prikazan je gubitak od 7,1 milion evra, uz rast dugova i nesigurnost oko daljeg finansiranja. Regionalni poslovni portal B4B Schwaben izvestio je da je Eberle krajem 2024. godine najavio mogućnost ukidanja do 90 radnih mesta u Augsburgu.

Uprava veruje u opstanak kompanije

Direktor kompanije Gernot Egrecberger (Gernot Egretzberger) poručio je da Eberle i dalje raspolaže snažnim tehnološkim znanjem, dugogodišnjim odnosima sa kupcima i prepoznatljivim kvalitetom proizvoda na tržištu. Dodao je da se razgovori sa privremenim stečajnim upravnikom odvijaju konstruktivno i da se zajednički razmatraju mogućnosti nastavka poslovanja i saradnje sa kupcima i partnerima.

Problemi i u matičnoj kompaniji

Zahtev za stečaj podnela je i matična kompanija Greiffenberger AG, koja se kotira na berzi. Reč je o holdingu bez sopstvene operativne proizvodnje, pod čijim se okriljem nalaze podružnice u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, SAD i Južnoj Koreji.

Kompanija J.N. Eberle & Cie. osnovana je još 1836. godine i ubraja se među najstarija industrijska preduzeća u Augsburgu. Specijalizovana je za proizvodnju preciznog trakastog čelika, bimetala i trakastih testera.

U narednim nedeljama očekuje se pokretanje procesa za obezbeđivanje novog kapitala, dok će budućnost kompanije zavisiti od procene stečajnog upravnika i razgovora sa potencijalnim investitorima.