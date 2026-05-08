Muškarac, čiji identitet nije objavljen, letovao je sa suprugom i dvoje dece leta 2024. godine na grčkom ostrvu Kos. Tvrdio je da su ležaljke bile zauzete već od 6 sati ujutru. Za 11-dnevni boravak u hotelu sa 384 sobe, više bazena, prostorima za opuštanje i pristupom plaži platio je 7.186 evra, što proizilazi iz presude Okružnog suda u Hanoveru.

Iako su u hotelu bili postavljeni drveni znakovi koji su zabranjivali rezervisanje ležaljki peškirima bez prisustva gostiju, otac dvoje dece je tvrdio da su posetioci to pravilo redovno ignorisali.

Sud presudio u korist turiste u sporu protiv turističke agencije

Nezadovoljan ponašanjem drugih gostiju, problem je prijavio turističkoj agenciji, ali mu je rečeno da je sprovođenje hotelskih pravila odgovornost hotela. Tvrdi i da nije uspeo da reši problem ni nakon obraćanja hotelskom osoblju, iako su mnoge ležaljke svakodnevno ostajale prazne, ali "rezervisane".

Prema presudi, porodica je svakog dana ustajala rano kako bi pokušala da pronađe mesto uz bazen, ali su uspeli samo jednom. Čak i tada, naveo je turista, ležaljke su koristili samo on i supruga, dok su deca ležala na peškirima na podu.

Sud je presudio u korist turiste u sporu protiv turističke agencije i zaključio da je reč o manjkavom aranžmanu, jer potrebe porodice nisu bile zadovoljene. Nakon prve tužbe, podnete nekoliko meseci nakon završetka odmora, muškarac je dobio delimičan povraćaj novca. Sada mu je dosuđena dodatna odšteta od 986,70 evra.

Borba za ležaljke godinama izaziva frustraciju među turistima

Prema nemačkom zakonu, turistički aranžman se smatra manjkavim ako putovanje ne pruža usluge i uslove koji su bili dogovoreni prilikom rezervacije. Sud je pritom naveo da hotel i organizator putovanja nisu dužni da obezbede ležaljku za svakog gosta pojedinačno, ali da broj ležaljki mora biti srazmeran broju gostiju u hotelu.

Sud se osvrnuo i na činjenicu da deca turiste tokom celog odmora nisu uspela da dođu do ležaljke. Istaknuto je da su deca od devet i 12 godina imala „potrebu i pravo” da sede ili leže na ležaljci, a ne na podu.

Borba za ležaljke uz bazene i na plažama već godinama izaziva frustracije među turistima, a praksa ranog zauzimanja mesta peškirima postala je toliko raširena da se govori o „ratovima za ležaljke”. Zbog toga su neke popularne turističke destinacije u Španiji i na Kipru potpuno zabranile rezervisanje ležaljki unapred.