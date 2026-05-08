Građani koji odluče da uštede na molerima i sami okreče svoj stambeni prostor, ove godine moraće da izdvoje znatno više nego lane. I najosnovnije krečenje u belo stana prosečne kvadrature od 60 kvadrata, uz najjeftiniji materijal i alat, sada košta od 75 do 100 evra.

Moler ili "Uradi sam"

Bez minimum 75 evra više nije moguće “u sopstvenoj režiji” okrečiti stan od 60 kvadrata, čak i ako se odlučite za najjeftiniju varijantu - krečenje svih površina samo u belu boju poludisperzijom, sa kupovinom osnovnog alata i zaštitnih materijala.

Prošlog proleća, minimalna računica da budete “sami svoj majstor” i stambeni prostor osvežite bez pomoći molera, iznosila je oko 60 evra.

Poskupeli i materijali i alat

Krečenje, naravno, počinje odlaskom u specijalizovanu prodavnicu. A tamo - više cene. Jer, kako pokazuju podaci na sajtovima i u cenovnicima tih trgovina, u odnosu na prošlu godinu, gotovo svi proizvodi potrebni za moleraj skuplji su u proseku 15 do 30 odsto, dok su kod pojedinih kategorija poskupljenja i znatno veća.

Najveće poskupljenje beleže boje, posebno one koje su kvalitetnije i poznatijih proizvođača:

Poludisperzije (15 l): 2.200 – 3.500 dinara

(2025: 1.800 – 2.000 din) Disperzije (15 l): 5.500 – 7.500 dinara

(2025: 4.500 – 5.000 din) Akrilne boje (1 l): 1.200 – 1.800 dinara

Iako se najosnovniji alati za krečenje i dalje mogu naći po nižim cenama, kvalitetniji pribor značajno je poskupeo za proteklih godinu dana:

Valjak: 200 – 700 dinara

(2025: 350 – 900 din) Četka: 150 – 400 dinara

(2025: 100 – 350 din) Špahtla: 300 – 800 dinara

(2025: 250 – 500 din) Teleskop za valjak: 900 – 1.800 dinara

Konačno, više ni zaštita nameštaja i podova više nije zanemarljiv trošak, jer su trake i najloni poskupeli gotovo duplo:

Krep traka: 120 – 350 dinara

(2025: 90 – 260 din) Najlon za nameštaj: 150 – 300 dinara

(2025: oko 130 din) Rešetka za valjak: 150 – 250 dinara

(2025: oko 120 din) Cena zavisi da li krečite polu ili disperzijom, u belo ili u boji

Kada ste se upoznali sa novim višim cenama materijala, alata i zaštite, krajnju cenu krečenja bez angažovanja molera odrediće, na početku, da li ćete krečiti poludisperzijom ili disperzijom.

- Poludisperzija jeste najmanje kvalitetna boja, ali je, s druge strane, njena cena najpristupačnija. Te boje nisu otporne na vodu, pa fleke na zidovima nastale nakon farbanja, ne možete jednostavno obrisati vlažnom krpom. Za krečenje stana od 60 kvadrata, što je zapravo 180 kvadrata zidnih i plafonskih površina, potrebno vam je 35 litara poludisperzije - objašnjavaju prodavci u trgovinama specijalizovanim za moleraj.

Dakle, najjeftinija varijanta krečenja poludisperzijom koja ima najnižu cenu, košta 5.133 dinara.

Što se tiče disperzije, boje su kvalitetnije i otpornije su na vodu, tako da se zid može prebrisati vlažnom krpom, a moguće ih je tonirati do dobijanja najrazličitijih nijansi.

- Za ovu kvadraturu stana će vam trebati 30 litara disperzije, a u najjeftinijoj varijanti, odnosno, ako kupite tu boju po najnižoj ceni, trebaju vam dve kante po 15 litara, što je trošak od 11.000 dinara – kažu moleri.

Toniranje dodatno povećava trošak

Prethodni primeri, međutim odnose se na krečenje i zidova i plafona u belu boju. Međutim, ako želite da vam zidovi budu u nekoj boji i zavisno od toga da li ćete izabrati neku osnovnu boju iz palete tonova ili neki od punih i jarkih tonova, morate dodati još novca.

I to od 100 do 700 dinara po kanti ako se odlučite za pigmente (cena 2025. je bila od 50 do 500 dinara), odnosno od 200 do 300 dinara po kanti ako se odlučite za toniranje u radnji u kojoj kupujete (cena te usluge 2025. je bila 150 dinara).

“Uradi sam” više nije toliko jeftin

Iako je i dalje povoljnije nego angažovanje molera, s obzirom na to da su i usluge ovih zanatlija poskupele u odnosu na lane i da je minimalni izdatak za molersko krečenje stana od 60 kvadrata u belo 270 evra, razlika u trošku se smanjuje.

Samo za osnovni alat za posao i zaštitu prostora potrebno je izdvojiti oko 4.000 dinara, što je gotovo duplo više nego pre godinu dana.

- Kada se sve sabere, oni koji sami kreče za kupovinu boja i ostalih potrepština minimalno izdvajaju 75 evra, ali realan trošak, jer se najčešće kupuju poludisperzije i disperzije srednjeg kvaliteta, plus većina obavlja toniranje za zidove, iznosi 100 evra za stan od 60 kvadrata - objašnjavaju trgovci.