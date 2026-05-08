Grad Niš nastavlja da podržava razvoj sela i ruralnog turizma kroz podsticaje namenjene domaćinstvima koja već imaju kuću na selu, registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu i žele da svoj prostor urede za prijem turista.

Kako je za TV Niš rekao gradski većnik za poljoprivredu Svetozar Aleksov, zainteresovani mogu da se prijave na javne pozive koje je Grad raspisao 15. aprila i da kroz ove mere unaprede uslove života i rada na selu.

Podrška je namenjena i nepoljoprivrednim aktivnostima, među kojima je i seoski turizam. To znači da domaćinstva koja imaju smeštajne kapacitete, poput dve slobodne sobe u odnosu na redovne stambene potrebe, mogu da konkurišu za sredstva kojima bi poboljšala kvalitet svog doma i dvorišta.

Aleksov je naveo da se sredstva mogu koristiti za uređenje prostora, nabavku mobilijara, opreme za održavanje dvorišta, klima-uređaja, mašina za pranje sudova, novih kreveta i druge opreme koja bi domaćinstvima pomogla da budu spremna za prijem gostiju.

Cilj ovih mera je da se postojeća domaćinstva u niškim selima podstaknu da od svog prostora naprave mesto za odmor, boravak u prirodi, domaću hranu i autentičan doživljaj niškog kraja. Seoski turizam se sve više prepoznaje kao šansa za dodatnu zaradu, ali i kao način da sela ožive i dobiju nove sadržaje.

Aleksov ističe da Niš i niška sela imaju mnogo toga da ponude turistima, od velikih događaja tokom leta, do prirodnih lepota poput Cerjanske pećine i Sićevačke klisure. Upravo takvi potencijali, kako je naglasio, mogu da budu osnova za razvoj domaćeg turizma i novih poslova u ruralnim područjima.

Za građane koji nemaju kuću na selu postoji i druga mogućnost. Republika Srbija, preko Ministarstva za brigu o selu, sprovodi program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Nakon toga, zainteresovani mogu da kroz gradske mere i sopstvenu ideju razvijaju posao u oblasti seoskog turizma.

Na ovaj način povezuju se dva važna cilja - da mladi i porodice dobiju šansu za život na selu, a da se istovremeno u niškim selima razvijaju novi poslovi, turistička ponuda i ekonomska aktivnost.