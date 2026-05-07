U susret Ekspu 2027, Beograd sve više liči na svetske gradove u kojima se smenjuju najveći spektakli današnjice. Upravo u tom ritmu, u Beogradskoj areni od danas do 10. maja stiže i čuveni Sirk di Solej (Cirque du Soleil) sa predstavom "OVO", produkcijom koju je do sada videlo više od sedam miliona ljudi širom sveta i koja važi za jedan od najimpresivnijih savremenih scenskih spektakala.

Predstava je prepoznatljiva po akrobacijama koje deluju kao da prkose gravitaciji, scenografiji koja pred očima publike oživljava čitav jedan svet prirode, i muzici koja u savršenom ritmu prati svaki pokret na sceni. "OVO", čiji naziv na portugalskom znači "jaje", vodi publiku u fantastičan univerzum insekata - od užurbanih kolonija mrava do raskošnih leptira i skakavaca - kroz vizuelni spektakl koji spaja emociju, umetnost, pokret i vrhunsku produkciju.

Povezanost velikih međunarodnih izložbi i spektakularnih scenskih produkcija već je bila jedan od najupečatljivijih segmenata prethodnih ekspoa. Tokom Ekspa 2020 Dubai, u okviru velikih ceremonija i performansa učestvovali su kreativci i izvođači blisko povezani sa produkcijama Sirk di Solej, uključujući umetnike koji su nastupali u okviru velikih akrobatskih i cirkuskih gala programa na Sceni jubileja. Upravo ovakvi formati pokazuju kako međunarodne izložbe postaju prostor susreta umetnosti, tehnologije, muzike i spektakla, stvarajući iskustva koja prevazilaze klasične okvire kulturnih događaja.

U tom duhu, kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd realizuje i posebnu interaktivnu aktivaciju ispred i unutar Beogradske arene, inspirisanu svetom savremene akrobatike i cirkuskog spektakla. Kroz vizuelno razigrane zone i interaktivne sadržaje, posetioci imaju priliku da osete atmosferu velikih svetskih produkcija i postanu deo iskustva koje simbolično oslikava temu Ekspa 2027 Beograd - "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".