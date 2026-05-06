- Registracija volontera za Ekspo 2027 počinje 15. maja. Uvereni smo u visok odziv volontera, a posebno mladih, jer je Ekspo globalni događaj kakav neće biti organizovan na tlu Jugoistočne Evrope u sledećih deset godina - istakao je Danilo Jerinić, direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Jerinić je ukazao da će Beograd od maja do avgusta 2027. godine biti "baza 20.000 volontera iz cele Srbije, regiona i sveta”.

Akademski bodovi za studente

- Posebno pozivamo mlade i studente, kako iz Srbije tako i iz inostranstva, da se prijave za volontiranje. Vlada Srbije je donela odluku da se volontiranje na Ekspu smatra dobrovoljnim radom koji svakom studentu može da donese od jednog do tri ESPB boda, u zavisnosti od broja sati angažovanja - rekao je Jerinić.

On je objasnio da vrednovanje dobrovoljnog rada studenata sprovodi visokoškolska ustanova kojoj student pripada, a na osnovu potvrde o obavljenom volontiranju koju studentu izdaje privredno društvo EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

- Društveni angažman studenata na brojnim fakultetima u Francuskoj, Španiji, Italiji i Nemačkoj vrednuje se kroz dodelu akademskih bodova. To je uobičajena evropska praksa, koja nije nova ni u Srbiji. Isti princip dodele akademskih bodova za volontiranje postojao je i tokom Univerzijade 2009. godine u Beogradu - izjavio je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Danilo Jerinić.