Kriza na Bliskom istoku i reast cene sirove nafte na svetskom tržištu neminovno utiče na cene benzina u celom svetu. I doku su cene u Srbiji stabilne, a snabdevanje gorivom bez problema, u regionu je primetan rast cena.

Crna Gora

Cena Evrosuper 98 u Crnoj Gori prodaje se po ceni od 1,65 evra za litar, što je za četiri centa više, za koliko je skuplji i evrosuper 95 i prodaje se po ceni od 1,61 evra za litar.

Litar evrodizela košta 1,71 evra, što je za tri centa više, za koliko je skuplje i lož ulje, koje sada košta 1.81 evra za litar. Ove cene će se primenjivati do 26. maja. Crna Gora trenztno ima najskuplje gorivo u regionu, odmah za njima je Hrvatska, dok je najjeftinije i dalje u Severnoj Makedoniji.

Hrvatska

Ništa bolja situacija nije ni u Hrvatskoj gde je Vlada u želji da obuzda poskupljenja donela novu uredbu o cenama naftnih derivata. Država se odrekla dela marže na benzin, što je još manji prihod uz ranije smanjenje marže na dizel gorivo. Prema novoj uredbi, najviše maloprodajne cene određuju se prema formuli koja uzima u obzir prosečnu cenu goriva u prethodne dve nedelje, uz ograničene marže. Uredba će važiti naredne dve nedelje, a ovo su cene goriva u Hrvatskoj:

1.64 evra po litri benzina

1.72 evra po litri dizela

1.22 evra po litri plavog dizela

1.58 evra po kilogramu UNP-a za spremnike

2.16 evra po kilogramu UNP-a za boce

Severna Makedonija

Više cene benzina od juče su i u Severnoj Makedoniji što je važna informacija za naše sugrađane sa juga Srbije i sve one koji kreću put Grčke.

Litar dizel goriva u Severnoj Makedoniji skuplji je od danas za dva denara (četiri dinara), a benzin za 2,5 denara (pet dinara).

Maksimalna maloprodajna cena litra "eurodizela" na pumpama u Severnoj Makedoniji je 93,5 denara (187 dinara), bezolovnog benzina "eurosuper 95" – je 85 denara (170 dinara), a bezolovnog benzina "eurosuper 98" – 87 denara (174 dinara).

Te cene, koje je utvrdila Regulatorna komisija za energetiku (erc.org.mk), su bez popusta koji Rafinerija OKTA daje svojim partnerima od dva denara (četiri dinara) po litru za benzine i tri denara (šest dinara) po litru za dizel.

Bosna i Hercegovina

Aktuelne cene goriva u Bosni i Hercegovini početkom maja 2026. godine kreću se oko 2,85–2,95 KM (oko 1,46–1,51 EUR) za litar evrodizela i bezolovnog benzina BMB 95, dok su cene u Republici Srpskoj često niže nego u Federaciji BiH. Cene variraju zavisno od pumpe, a prosečna cena dizela je oko 1,68 evra po litri.

Srbija

Podsećamo, u Srbiji je maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 221 dinar za litar, a benzina 191 dinar, a ove cene važiće do petak 8. maja 2026. godine.