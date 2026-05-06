Startap Anthropic se obavezao da će potrošiti 200 milijardi dolara na Google Cloud tokom narednih pet godina, što čini više od 40 odsto Guglovih ugovorenih budućih prihoda, izvestio je danas The Information, pozivajući se na izvor upoznat sa dogovorom.

Akcije Alfabeta (Alphabet), matične kompanije Gugla, poskupele su za oko dva odsto nakon objave ove vesti.

Anthropic je u aprilu potpisao i ugovor sa Guglom i Brodkamom (Broadcom) o obezbeđivanju kapaciteta tenzorskih procesorskih jedinica (TPU), koji bi trebalo da budu dostupni od 2027. godine.

I Alphabet ulaže u Anthropic, i to iznos do 40 milijardi dolara, produbljujući tako partnerstvo sa ovim AI startapom, koji je ujedno i njegov konkurent u globalnoj trci u razvoju veštačke inteligencije.

Anthropic i OpenAI drže više od polovine ugovorenih prihoda cloud giganata

Ugovori povezani sa kompanijama Anthropic i OpenAI danas čine više od polovine od ukupno 2.000 milijardi dolara ugovorenih prihoda najvećih pružalaca cloud usluga, uključujući Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud.

Snažna potražnja za AI modelima iz porodice Claude koje je stvorio Anthropic podstakla je ovu kompaniju na sklapanje niza velikih ugovora radi obezbeđivanja dodatnih računarskih kapaciteta. Kompanija koristi različite platforme, uključujući Amazonov Trainium, Guglove TPU-ove i Nvidijine GPU-ove, a dodatne kapacitete obezbeđuje i kroz partnerstva sa kompanijama poput CoreWeave-a.

U takvom okruženju ubrzanog razvoja veštačke inteligencije i cloud infrastrukture, Alphabet je na korak da prestigne Nvidiju i postane najvrednija kompanija na svetu, podstaknut rekordnim rastom cena akcija i sve snažnijom potražnjom za AI uslugama.