Prosečna cena električne energije za domaćinstva u Evropskoj uniji u drugoj polovini 2025. blago je porasla, na 28,96 evra za 100 kilovat-sati, objavio je Evrostat.

Prema podacima evropskog statističkog zavoda, u prvih šest meseci prošle godine 100 kilovat-sati prosečno su koštali 28,79 evra. Rast cena je posledica povećanja poreza i dažbina, koji su porasli i nominalno i kao udeo u konačnom računu za električnu energiju.

Najskuplju električnu energiju za domaćinstva imala je Irska, sa cenom od 40,42 evra za 100 kilovat-sati, ispred Nemačke (38,69) i Belgije (34,99).

Najniže cene zabeležene su u Mađarskoj (10,82 evra), na Malti (12,82) i u Bugarskoj (13,55).

Najveći rast cena električne energije u odnosu na isti period prethodne godine zabeležen je u Rumuniji, gde je struja poskupela za 58,6 odsto, dok su značajna povećanja registrovana i u Austriji i Irskoj.

Istovremeno, pad cena zabeležen je na Kipru (14.7 odsto), a slede Francuska i Danska.