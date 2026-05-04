U Smederevu, gradu koji se decenijama prepoznaje po industriji, železari i bogatoj istoriji uz Dunav, poslednjih godina sve češće pažnju privlače i nova gradilišta. Sveže informacije sa terena otkrivaju u kojoj meri se uspostavlja ravnoteža između očuvanja prepoznatljivog identiteta i novim potrebama života i razvoja grada.

Na prostoru Smedereva trenutno na Mapi gradilišta beležimo 14 gradilišta stambene novogradnje. Prvi utisak koji se stiče pogledom na prisutne projekte u izgradnji, govori u prilog ujednačenoj građevinskoj aktivnosti u različitim delovima grada.

Nisu prisutne dominantno velike zgrade ili stambeni kompleksi, kao ni masovna gradnja malih objekata. Najbolji opis bio bi kontinuitet izgradnje osrednjih stambenjaka bez velikih ekstrema, koji je prisutan u drugim gradovima Srbije.

U ulici Despota Đurđa, sa pogledom na Dunav, kompanija Dalkom gradi četvorospratnicu sa 18 stambenih jedinica. Gradnja ovog zdanja od 2.362 kvadrata otpočela je 2024. godine, a projektovao ga je studio Architeam SG. S obzirom da je ovo jedino gradilište sa pogledom na reku, stiče se utisak da širenje grada u tom smeru za sada nije prioritet.

U okolini Sportske hale Smederevo prisutno je nekoliko projekata u izgradnji. Prima Neimar u ulici Đure Daničića gradi objekat sa 4 sprata. I u ovom slučaju projektant je studio Architeam SG. Zgrada smederevskom tržištu nekretnina nudi nova 24 stana na ukupnoj površni od 2.795 kvadrata.

Rekonstrukcija u Vojvode Stepe

Skoro pa preko puta, na broju 16 istoimene ulice Neimar put završava drugu stambenu zgradu na gradilištu koje je otpočelo sa radom 2022. godine.

U ulici Vojvode Stepe broj 23 Vis Invest 007 formira jednu četvorospratnu stambenu zgradu. Nešto niže u istoj ulici na broju 10 prisutna je rekonstrukcija objekta koji će po završetku radova posedovati 3 stambene jedinice na 3 nadzemne etaže.

Odmah u blizini, u ulici Jovana Krajišnika u izgradnji je petospratnica u koju investira Tina Trade Gradnja. Projekat sa 22 stambene jedinice potpisuje studio Kuća Stil.

Gradilišta u ulici Petrijevski potok

Na uglu ulica Petrijevski potok i Mome Ardelića, firma ITG investira u zgradu sa 80 stanova. Ova četvorospratnica gradi se na više građevinskih parcela, radovi su započeti 2025. godine, a u okviru prizemlja biće kreirano i 12 lokala.

U ulici Petrijevski potok krije se još jedno gradilište u samoj završnici svojih radova. Investitor je kompanija Prima Neimar koja ovom prilikom kupcima nudi 23 stambene jedinice u okviru četvorospratne zgrade.

Firma Michelangelo Construction investira u stambenu zgradu sa 36 stanova u Srbinoj ulici. Radovi su započeti krajem 2024. godine na budućem zdanju od 3.885 kvadrata, čiji projekat potpisuje Delta Projekt.

U blizini Opšte bolnice Sveti Luka, takođe u ulici Petrijevski potok, investitor NMP Invest ulaže u zgradu sa 30 stanova. Ukupno 3.455 kvadrata raspoređeno je u vidu podruma, prizemlja i 4 sprata, a radovi su ušli u samu završnicu.

Zeleno srce Smedereva

Možda najinteresantnijim se čini budući stambeni kompleks na kojem su radovi otpočeli početkom tekuće godine. Naime, firma Green Heart Invest formiraće ukupno 7 objekata kroz 7 faza. Radi se o dvospratnicama i trospratnicama koje će međusobno biti povezane novim internim saobraćajnicama, čiji projekat potpisuje biro Mega Plus.

Za sada, radovi se odvijaju na prvom objektu sa 42 stambene jedinice. Pristup kompleksu biće omogućen iz ulica Svetozara Miletića i Petra Maksimovića. Iako se čini kao da će budući stanovnici biti u zaleđu prisutnih visokih objekata grada, sam teren koji je na padini omogućiće pogled na Smederevsku tvrđavu, Dunav i panoramu Smedereva.

Jedan aspekt koji pada u oko je zelena površina na kojoj se izgradnja odvija. Iako uistinu neuređena, s obzirom na svoj atraktivan položaj, mogla je da bude transformisana u atraktivnu gradsku oazu kao važan segment gradskih okupljanja.

Retail park u ulici Crvene armije

Na brdovitom delu ulice Vojvode Stepe, investiror Metalkon Gradnja gradi petospratnu zgradu sa 55 stambenih jedinica. Izgradnja je počela 2024. godine na objektu od 5.757 kvadrata, čiji je autor Delta Projekt.

Nešto manji objekti viđaju se u ulici 27. marta na broju 39, na kojem je investitor Dragana Ivanović, ali i na uglu Kablarske i Železničke gde firma DDR Invest gradi objekat sa 6 stanova.

Od nestambenih objekata izdvaja se gradilište Retail parka Stop Shop, na kojem se radovi odvijaju postepeno u fazama u ulici Crvene armije.

Kvadrat i do 1.800 evra

Cene novogradnje u Smederevu danas se najčešće kreću u rasponu od 1.500 do 1.800 evra po kvadratnom metru u zavisnosti od lokacije i veličine stana.

Razvoj uprkos promenama

Smederevska gradilišta pokazuju da grad pokušava da održi razvoj uprkos promenama koje donose savremeni urbani tokovi i demografski izazovi. Nova izgradnja nije samo pitanje novih stanova, već i pokazatelj želje da se grad zadrži kao funkcionalno i privlačno mesto za život.