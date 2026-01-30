Slušaj vest

Energetska sigurnost Srbije sve je jača! U Smederevu je počelo sa punjenjem šest novih rezervoara naftnih derivata u državnom vlasništvu.

Podsetimo, tokom NATO agresije 1999. godine sva skladišta u Smederevu su bombardovana.

Posle 26 godina imamo šest novih rezervoara za skladištenje evro dizela u drzavnom vlasništvu duplo veće količine.

POGLEDAJTE KAKO SU IZGLEDALI NEKADA, A KAKO REZERVOARI IZGLEDAJU DANAS:

Imamo 6 novih skladišta, stari razrušeni u bombardovanju 1999. Foto: Kurir

Prvi brodovi su stigli i zapunjavanje je počelo noćas sa 9.400 tona dizela, do kraja nedelje biće zapunjeno 26.000 tona, a do 15. aprila 64.000 tona u sva četiri rezervoara koja su puštena u rad. Preostala dva rezervoara koja čekaju rešenje protivpožarne zaštite će moći da prime dodatnih 32.000 tona.

"Šest novih rezervoara koji su izgrađeni u Smederevu značiće dodatnu energetsku sigurnost za naše građane i privredu", rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović prilikom današnjeg obilaska novoizgrađenih rezervoara.

Ne propustiteInfoBizMinistarka Đedović Handanović u Smederevu: Skladište se naftni derivati u novim rezervoarima
Dubravka Đedović Handanović u obilasku novih rezervoara u Smederevu
InfoBiz"Bićemo ponosni na ovu lepoticu, svi navijamo za Srbiju" Mali pokazao impresivan napredak, Nacionalni stadion poprima moćne obrise! (VIDEO)
Sinisa Mali.jpg
InfoBizPremijer Macut pozdravio prekid štrajka kamiondžija: "Pobeda razuma, dijaloga i rada ljudi koji svakodnevno povezuju Evropu"
2.jpg
InfoBizMinistar Glamočić poručio: Voće, povrće i vino kao motor rasta srpske poljoprivrede u narednoj deceniji
foto marko karovic_7.jpg