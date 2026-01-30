Posle 26 godina šest novih rezervoara za dizel u Smederevu! Stara skladišta razrušena u bombardovanju, nova danas počela sa punjenjem - pogledajte kako izgleda
Energetska sigurnost Srbije sve je jača! U Smederevu je počelo sa punjenjem šest novih rezervoara naftnih derivata u državnom vlasništvu.
Podsetimo, tokom NATO agresije 1999. godine sva skladišta u Smederevu su bombardovana.
Posle 26 godina imamo šest novih rezervoara za skladištenje evro dizela u drzavnom vlasništvu duplo veće količine.
POGLEDAJTE KAKO SU IZGLEDALI NEKADA, A KAKO REZERVOARI IZGLEDAJU DANAS:
Prvi brodovi su stigli i zapunjavanje je počelo noćas sa 9.400 tona dizela, do kraja nedelje biće zapunjeno 26.000 tona, a do 15. aprila 64.000 tona u sva četiri rezervoara koja su puštena u rad. Preostala dva rezervoara koja čekaju rešenje protivpožarne zaštite će moći da prime dodatnih 32.000 tona.
"Šest novih rezervoara koji su izgrađeni u Smederevu značiće dodatnu energetsku sigurnost za naše građane i privredu", rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović prilikom današnjeg obilaska novoizgrađenih rezervoara.