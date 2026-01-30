Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali obišao je danas radove na izgradnji Nacionalnog fudbalskog stadiona u Surćinu.

- Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona je uveliko u toku, a svaki put kada posetim gradilište u Surčinu vidan je ogroman napredak u izgradnji tog velelepnog objekta. Stadion je već dobio svoje obrise, što se najbolje vidi sa njegovog centra odakle sam danas imao priliku da se uverim kako teku radovi.

Na izgradnji Nacionalnog fudbalskog stadiona svakodnevno je angažovano oko 450 radnika, kao i 40 do 50 građevinskih mašina.

Završetak izgradnje stadiona planiran je naredne, 2027. godine, kada će Srbija dobiti stadion kakav do sada nije imala. Stadion će biti visok oko 50 metara, imaće oko 76.000 kvadrata i moći će da primi 52.000 posetilaca.

- Površina cele parcele na kojoj se gradi stadion je oko 315.000 kvadratnih metara. Imaćemo 44 stuba visine do 40 metara, 5.000 kvadratnih metara zelenih prstenova oko stadiona, 43 lokala i 3.700 parking mesta.

- U stadion će biti ugrađeno 120.000 kubnih metara betona, od čega 19.000 tona čelika, kao i puno napora, truda, rada, želje, umeća i znanja kako da Srbija dalje napreduje.

Kako je istakao Mali, bićemo ponosni na ovu lepoticu!