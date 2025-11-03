Izgradnja Nacionalnog stadiona teče po planu i biće jedan od tri najlepša u Evropi.
Na igradnji Nacionalnog stadiona dnevno radi 5.000 ljudi! Mali: 'Biće jedan od tri najlepša stadiona u Evropi'
Uveliko se radi na izgradnji Nacionalnog stadiona, koji će predstavljati potpuno novo lice Srbije. Siniša Mali objavio je nove detalje na svom Instagram profilu.
- Nacionalni stadion biće jedan od tri najlepša stadiona u Evropi! Ponosni smo na ovaj projekat, ali i na ceo Expo kompleks, na kome dnevno radi oko 5.000 ljudi. Kada sve bude završeno 2027. godine, građani Srbije će više nego ikada imati razloga da budu ponosni na svoju zemlju - zaključio je Siniša Mali.
