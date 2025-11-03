Slušaj vest

Uveliko se radi na izgradnji Nacionalnog stadiona, koji će predstavljati potpuno novo lice Srbije. Siniša Mali objavio je nove detalje na svom Instagram profilu.

- Nacionalni stadion biće jedan od tri najlepša stadiona u Evropi!  Ponosni smo na ovaj projekat, ali i na ceo Expo kompleks, na kome dnevno radi oko 5.000 ljudi. Kada sve bude završeno 2027. godine, građani Srbije će više nego ikada imati razloga da budu ponosni na svoju zemlju - zaključio je Siniša Mali.

BiznisKurir.rs 

Ne propustiteInfoBizMINISTAR MALI: Nacionalni stadion biće jedan od 3 najlepša u Evropi! Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja
Aleksandar Vučić Siniša Mali Nacionalni stadion
InfoBizVučić obišao radove i teška srca priznao: Nacionalni stadion će biti bolji od Marakane na kojoj sam odrastao
nacionalni stadion.jpg
NekretnineI KOMŠIJE BI NACIONALNI STADION: Neće se graditi u glavnom gradu, a glavno pitanje je ko će sve to da finansira
Nacionalni stadion gradiće se u Rijeci