"Nadam se da su građani videli kako izgleda gradilište Nacionalnog stadiona. Imaće 52.000 mesta i biće jedan od tri najlepša stadiona u Evropi", rekao je Siniša Mali u Jutru na Prvoj.

- Čak 5.000 radnika radi na gradilištu Ekspa, rokovi su nam kratki. Ekspo 2027 u Srbiji je naša najveća razvojna šansa. Čak 127 zemalja je potvrdilo učešće, dok je poslednji Ekspo 2017. godine bilo 115 zemalja, a mi smo već prevazišli taj broj", rekao je Mali.

- Nastavljamo da radimo i radimo. Ove godine smo otvorili nove kilometre auto-puteva, nedavno smo otvorili brzu prugu Beograd-Subotica, gradimo i novi vrtiće", rekao je Mali.

1/18 Vidi galeriju Gradilište EXPO: Nacionalni stadion Foto: Petar Aleksić

- 400 miliona evra garantna šema, do danas 3.775 mladih je kupilo svoj prvi stan, 1.300 u procesu završetka, preko 5.000 mladih za nepunih 6 meseci da kupe svoj prvi stan zahvaljujući kreditima za mlade. Preko 20 odsto ovih mladih su nezaposleni ili zaposleni na određeno, uz jemca su dobili kredit i tu smo uspeli, rekao je Mali.

Kako je naveo Mali, prošle nedelje u razgovoru sa predsednikom dogovorili su da nastave ovaj program i obezbedio još 200 miliona evra za garantnu šemu za sledeću godinu.

- Pre samo par nedelja sa Zakonom o alimentacionom fondu, da supružnicima kojima drugi supružnim ne daje alimentaciju, država će im dati i pomoći, pa da će ovog drugog država krivično goniti. Povećali smo plate u obrazovnom i zdravstvenom sektoru, povećali smo penzije, povećali smo minimalnu zaradu, naveo je Mali.

Prema njegovim rečima, iako zbog blokada Srbija ima niži rast BDP-a, manji broj turista, negativniji imidž države, ali uprkos svemu tome se oporavljamo i idemo dalje.

- Nastavljamo politiku ka investicijama. Ove nedelje ćemo izneti Vladi predlog budžeta za 2026. godinu i krajem novembra idemo u Skupštinu da ga branimo i onda od 1. januara idemo u nove poduhvate, u izgradnju auto-puteva i brzih pruga, povećanja plata i penzija. Od toga ne odustajemo, Srbija je pobedila", zaključio je Mali.