Sve domaće turističke agencije uveliko se pripremaju za letnju sezonu, a sudeći prema najavama ove godine će aranžmani biti skuplji za sve one koji planiraju odmor van Srbije.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) Aleksandar Seničić rekao je za TV Prva da je sada najbolji trenutak za kupovinu letnjih aranžmana, jer većina agencija nudi popuste poznate kao First minute.

- Gotovo većina apartmana se nalaze na popustu, kao i veliki broj hotela. Hotelijeri svakako prate sezonu i kretanje na tržištu, i tek ako ne bude prodaje možemo da očekujemo da dođe do sniženja cena, ali ne možemo da se na to oslanjamo, jer ipak mnogi vole da unapred planiraju. Cene su skočile shodno globalnoj inflaciji, dvocifreno, a s druge strane imamo i destinacije, poput Turske, koja se bori sa lokalnom inflacijom, gde se hotelijeri brane povećanjem kursa u odnosu na tvrde valute - istakao je Seničić.

Dodaje da je ono što je, osim globalne inflacije, uticalo na porast cena aranžmana jeste nedostatak kvalitetnog osoblja u turizmu, koje je "stradalo" u toku korone i da njihov povratak košta.

Direktna rezervacija duplo skuplja

Kada je reč o samostalnom organizovanju putovanja, Jovana Maćešić, turistički vodič je objasnila da je rezervacija i direktna kupovina aranžmana preko vlasnika apartmana i ugostiteljskih objekata duplo poskupela.

- Organizovanje putovanja u samostalnoj režiji nosi određeni napor ali i niže cene, dok preko agencije ima svoje benefite, jer ne mislit o svim segmentima puta - pojasnila je ona.

Grčka je apsolutni favorit i ove godine za odabir letnje destinacije. Prošle godine je, prema podacima, navodi Seničić, više od milion Srba boravilo u Grčkoj.

- Izvesno je da su aranžmani skuplji od 15 do 17 odsto. Čak i rezervacije putem GDS (Globalni distribucioni sistem poput Booking, Air bnb...) apartmani su značajno skuplji nego što je preko agencija - istakao je Seničić.

Govoreći o avionskim kartama Seničić kaže da se sve više dovodi u pitanje jeftine avio - karte, jer nije realno da otputujete na bilo destinaciju za 50 evra.

- Mislim da je reč više o marketinškim trikovima, nego o realnoj ceni, poput doplate za prtljag koji budu skuplji i od karte, ili izdavanje apartmana koji ne podrazumeva čišćenje - ocenio je on.

Seničić kaže da je primetan porast broja ljudi koji sami sebi organizuju putovanja, koji nosi određeni rizik.