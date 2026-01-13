Slušaj vest

Uvođenje novog sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije, koji se primenjuje na svim međunarodnim graničnim prelazima, dovelo je do povećanih gužvi na graničnim prelazima, pre svega prema Mađarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji, rekao je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić.

On je objasnio da smo i ranijih godina imali dosta problema i višesatna čekanja na graničnim prelazima.

- Sada se to nažalost još povećalo uvođenjem ovog sistema - izjavio je Seničić.Kada je reč o 2025, omiljene turističke destinacije kod Srba bile su, na prvom mestu Grčka, kao najatraktivnija i najtraženija, a odmah za njom slede Turska, Crna Gora, Egipat, Španija, Italija i Tunis.

Vikend putovanja

Koliko naši građani troše novac na putovanja i gde najčešće putuju, naš sagovornik objašnjava da Srbi vole da putuju u zemlje u okruženju i to najviše tokom godine - na vikend putovanja.

- Tokom letnje sezone, to su destinacije koje sam spomenuo i služe za odmor, dok zima je uglavnom rezervisana za skijanje i boravak na snegu. Potrošnja je relativno nepoznata kategorija, i zavisi od mnogo faktora, pa je teško utvrditi neki prosečan iznos. Svakako da su putovanja autobusom zastupljenija, kao i putovanja sopstvenim prevozom - kazao je Seničić.

Kakva su očekivanja za 2026. i da li se nada boljim rezultatima kada je reč o turističkoj industriji kod nas, on ističe da je prošla godina pokazala da se ne mogu predvideti svi faktori koji utiču na turistički promet.

- Naša očekivanja jesu bolji rezultati, ali na sve to utiču i neke okolnosti koje nisu samo do turističke privrede - naveo je naš sagovornik.

Seničić je napomenuo da je tokom novogodišnjih praznika, kada je reč o dolasku stranih turista u Srbiju, interesovanje stranih gostiju bilo na solidnom nivou. Kako kaže, neke destinacije su zabeležile pad prometa, dok su neke, kao što su Zlatibor i Vrnjačka Banja, zabeležile blagi rast posetilaca.

Oprez sa društvenim mrežama

Značajni broj rezervacija obavlja se preko onlajn platformi i društvenih mreža. Koliko je to rizično, i koje su posledice, on objašnjava da ukoliko su platforme registrovane i rade u zakonskom sistemu, ne bi trebalo da bude problema, dok na društvenim mrežama je dosta rizično.

- Pre svega, treba da smo upoznati sa činjenicom da svako može postaviti bilo koju sliku ili ponudu, a da zapravo možda i ne poseduje taj objekat ili nema ugovor o korišćenju tih kapaciteta. Takođe, neophodno je znati da ukoliko nije registrovan za obavljanje te delatnosti, putnici sami snose rizik za ispunjenje usluga jer nisu prepoznati Zakonom, jedino rešenje je krivična prijava za prevaru. Neophodna je edukacija putnika da budu upoznati sa obaveznim dokumentima kojima se garantuje kvalitet i sigurnost usluge, a među njima su najvažniji ugovor o putovanju, fiskalni račun i garancija putovanja, ukoliko tih dokumenata nema, odmah je sumnjiv izbor ponuđača - naglasio je Seničić.

Šta su to lažne ponude, koji bi bio prvi signal upozorenja i šta preporučuje građanima Srbije, on ističe da je lažnih ponuda mnogo, kao i da ih je teško proučiti.

- Pojavljuju se najčešće pred letnju sezonu u velikom broju sa nerealnim cenama i bez ikakvih dodatnih dokumenata, sa uplatom na neke privatne račune.To jeste znak za uzbunu i treba izbegavati takve slučajeve. Proteklih godinu dana bilo je više od 1.000 prevara na taj način, najčešće se ti profili gase i nastaju novi - rekao je on.

Na kom mestu se Beograd trenutno nalazi po potražnji stranih turista, navodi da srpska prestonica spada u red najprivlačnijih gradova u regionu, a može se reći i u Evropi po mnogim anketama.

- Kao destinacija nosi više od 50 odsto ukupnog broja stranih gostiju i prema tome jeste apsoluno najposećenija i najvažnija destinacija za dolazak i boravak stranih turista - zaključio je Seničić.