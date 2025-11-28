Slušaj vest

U Srbiji je u oktobru ove godine registrovano 382.861 turista, što je 5,1 odsto manje nego u isto vreme 2024, a registrovano je 998.024 noćenja, odnosno 5,6 odsto manje nego u oktobru 2024. godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Broj stranih gostiju (204.278) bio je 9,4 odsto manji nego u oktobru 2024, dok je domaćih turista bilo 178.583, odnosno 0,3 odsto više nego u isto vreme prošle godine.

Domaći turisti su u oktobru ostvarili ukupno 482.696 noćenja ili 4,5 odsto manje nego u isto vreme 2024, a broj noćenja stranih turista (515.328) bio je manji za 6,7 odsto nego u oktobru 2024.

Najposećenije banje u oktobru bile su Vrnjačka Banja, Sokobanja, Banja Vrdnik, Banja Palić i Bukovička Banja, a od planinskih centara Zlatibor, Fruška gora, Kopaonik, Tara i Divčibare.

Najviše stranih turista bilo je iz Kine (20.566), a slede turisti iz Turske i Bosne i Hercegovine, objavio je RZS.