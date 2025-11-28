Slušaj vest

Povećano zanimanje za kupovinu nekretnina u mediteranskim zemljama dodatno je privuklo pažnju javnosti nakon što je teniser Novak Đoković nagovestio da bi želeo da deo života provede u Grčkoj. Njegova lična odluka odražava i šire raspoloženje među građanima Srbije koji sve više gledaju ka inostranstvu u potrazi za drugim domom. Kako su za Forbes Srbija potvrdili predstavnici nekoliko agencija za nekretnine, kupci iz Srbije najviše se interesuju za stanove u Crnoj Gori i Grčkoj, pre svega zbog blizine. Veliko interesovanje beleži se i u Španiji, Italiji, ali i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naročito u Dubaiju.

Kupovine su najčešće motivisane kratkoročnim izdavanjem ili željom da se poseduje nekretnina za odmor. Deo kupaca nekretnine kupuje i sa namerom da se u nekoj od ovih zemalja trajno preseli. Važan faktor je i sigurnost kapitala, jer mnogi žele deo svoje imovine da prebace u države sa stabilnim sistemima i jasnom regulativom. Stručnjaci za nekretnine navode da domaći kupci strana tržišta vide kao pouzdanu i profitabilnu opciju.

Grčka kao vodeća destinacija

Grčka se već duže vreme ističe kao jedna od najprivlačnijih zemalja za ulaganje u nekretnine. Povoljniji uslovi, mediteranski ambijent i bliskost sa srpskom kulturom samo su neki od razloga za takav trend. Agencije potvrđuju da interesovanje traje godinama, ali primećuju i promene u profilu kupaca, struktura se značajno proširila.

Najtraženije lokacije među kupcima iz Srbije su oblasti oko Olimpa i Halkidikija, koje su ujedno i najbliže Srbiji. Cene nekretnina u ovim delovima kreću se od 2.500 do 3.000 evra po kvadratu, u zavisnosti od udaljenosti od plaže i stanja objekta. U poređenju s tim, nekretnine u Crnoj Gori su u proseku 10-15 odsto skuplje (osim luksuznih projekata gde cene prelaze 5.000 evra po kvadratu).

Pored porodica koje traže mirnu i sigurnu destinaciju za duži boravak, u poslednje vreme sve je više biznismena i sportista koji žele da pametno plasiraju kapital, obezbede stabilan prihod i planiraju život nakon završetka karijere. Agencije ističu i da je „mapa“ ulaganja domaćih kupaca danas mnogo raznovrsnija nego ranije.

- Dok je Dubai postao globalni centar i simbol pouzdanog prinosa, Grčka, Crna Gora i Španija ostaju izbor onih koji žele blizinu mora, realan povraćaj kroz izdavanje i mogućnost da uživaju u mestu u kome provode deo godine - objašnjavaju u jednoj od agencija.

Kada je reč o tipu nekretnina koje kupuju, najtraženiji su jednosobni i dvosobni stanovi površine 40-60 kvadrata. Prosečna cena kvadrata koje naši građani kupuju u inostranstvu kreće se od 3.500 do 4.500 evra. Kupci iz Srbije, kao i oni iz dijaspore, najčešće su investitori koji traže diverzifikaciju portfolija i stabilan pasivan prihod.

- Većina kupuje stanove isključivo kao investiciju i zarađuje kroz izdavanje. Deo kupaca koristi apartmane lično tokom nekoliko meseci godišnje, a ostatak godine ih iznajmljuje. Manji broj kupuje sa željom da se u budućnosti trajno preseli, ponajviše u mediteranske zemlje - zaključuju agenti.