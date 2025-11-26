Slušaj vest

Postoje tzv. mikrostanovi, posebno u gusto naseljenim urbanim sredinama, ali ovaj je zaista jedinstven.

Širina stana je, ako se tako može nazvati, svega 40 centimetara, što omogućava stanaru da se jedva uvuče unutra, i to samo ako nema neki kilogram viška. U stanu se nalazi mali improvizovani krevet, utičnica i, neverovatno ali istinito, mali televizor okačen na zid.

Dakle, osobama koje pate od klaustrofobije (strah od skučenih prostora) ovaj stan bi trebalo da zaobilaze u širokom luku. S druge strane, stanarina je simbolična i vrlo pristupačna, prema rečima autorke koja je podelila snimak na društvenim mrežama, iznosi svega jedan dolar.

Iako može delovati zastrašujuće, u komentarima su neki istakli da čak i tako mali prostor može mnogo značiti nekome ko nema krov nad glavom.