Ko je u potrazi za placem u blizini Beograda na kome odmah može da počne da gradi kuću ili neki drugi objekat za poslovne svrhe može da razmisli o placu u Bariču, koji se nudi na prodaju, a na kome postoji dozvola za gradnju.

- Prodaje se prelep građevinski plac od 16,06 ari u Bariču – savršeno mesto za vaš novi dom ili investiciju. Plac je lako dostupani i odmah spreman za gradnju - piše u oglasu koji je objavio Nemanja na portalu Dijaspora.online.

U oglasu se navodi da je plac bez ikakvih tereta i da je vlasništvo 1/1.

Plac u Bariču Foto: Printscreen/dijaspora.online

- Već su urađeni lokacijski uslovi i građevinska dozvola – kupujete plac na kome možete odmah početi sa gradnjom! Infrastruktura (struja, voda, gas, asfaltni put) nalazi se u neposrednoj blizini - naglašava se u oglasu.