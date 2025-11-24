Slušaj vest

Ko je u potrazi za placem u blizini Beograda na kome odmah može da počne da gradi kuću ili neki drugi objekat za poslovne svrhe može da razmisli o placu u Bariču, koji se nudi na prodaju, a na kome postoji dozvola za gradnju. 

- Prodaje se prelep građevinski plac od 16,06 ari u Bariču – savršeno mesto za vaš novi dom ili investiciju. Plac je lako dostupani i odmah spreman za gradnju - piše u oglasu koji je objavio Nemanja na portalu Dijaspora.online. 

U oglasu se navodi da je plac bez ikakvih tereta i da je vlasništvo 1/1.

ekskluzivna-prilikagradjevinski-plac-sa-dozvolom_1.jpg
Plac u Bariču Foto: Printscreen/dijaspora.online

 - Već su urađeni lokacijski uslovi i građevinska dozvola – kupujete plac na kome možete odmah početi sa gradnjom! Infrastruktura (struja, voda, gas, asfaltni put) nalazi se u neposrednoj blizini - naglašava se u oglasu.

Vlasnik ističe da je cena placa 34.000 evra, ali i ostavlja mogućnost dogovora.

Plac
tara.jpg
Dijaspora.jpg
collage.jpg