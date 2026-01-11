Slušaj vest

Španija je ponovo u centru globalne pažnje, ali ovog puta ne zbog mode, gastronomije ili noćnog života.

Španska prestonica odnela pobedu

Najnoviji Barnes Global Property Handbook 2025 jasno poručuje: srce tržišta luksuznih nekretnina danas kuca u Madridu. Diskretno, elegantno i samouvereno, španska prestonica preuzela je prvo mesto, ostavivši iza sebe adrese poput Dubaija, Majamija ili Monaka.

Madrid je u ovogodišnjem izveštaju skočio čak tri pozicije i iznenadio tržište savršenim balansom između poslovnih prilika i kvaliteta života. Upravo ta kombinacija - snažna međunarodna poslovna scena, visok nivo bezbednosti, prijatna klima i izuzetno razvijena infrastruktura - pozicionirala je grad kao novu "safe haven" destinaciju za globalnu elitu. Dodajte tome bogatu kulturnu ponudu, vrhunsku gastronomiju i kosmopolitski duh, i dobijate grad koji ne osvaja glasno, već dugoročno, piše Luxlife.

Cene kvadrata do 13.000 evra

Kada je reč o adresama koje diktiraju prestiž, fokus je jasno definisan. Salamanca, Justicia, Chamberí, Chamartín i Cortes važe za najpoželjnije kvartove, gde cene dostižu i do 13.000 evra po kvadratnom metru. Posebno se izdvaja Cortes, koji je u samo godinu dana zabeležio rast vrednosti od impresivnih 30 odsto - brojka koja dovoljno govori o potražnji i investicionom potencijalu.

Iza Madrida, ali ovog puta u senci, našli su se Dubai i Majami, dok slede Monako, Milano i Pariz. Prvih deset zatvaraju Njujork, London, Rim i američki Austin, koji se sve češće pojavljuje na mapi luksuznih ulaganja. Zanimljivo, nijedan grad iz regiona nije se našao na listi, što dodatno naglašava dominaciju zapadnoevropskih metropola.

Godina 2025. jasno pokazuje da Evropa ne samo da drži korak sa "mlađim" tržištima, već ih u sofisticiranosti, stabilnosti i dugoročnoj vrednosti -– suvereno nadmašuje. A Madrid? On ne želi titulu najglasnijeg grada luksuza. Dovoljno mu je da bude - najpoželjniji.