Slušaj vest

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), indeks cena stanova u Srbiji u drugom tromesečju ove godine iznosi 182, što znači rast od skoro 5,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. U prvom tromesečju zaključeno je 12.650 kupoprodajnih ugovora, što predstavlja povećanje od 8,5 odsto u poređenju sa prošlom godinom.

Ervin Pašanović ističe da je tržište nekretnina u Srbiji jedino slobodno tržište gde se cene formiraju isključivo na osnovu ponude i potražnje. On dodaje da čak 90 odsto stanovništva poseduje neku vrstu nekretnine.

- Cene nekretnina konstantno rastu. Za razliku od zapadnih zemalja, u Srbiji postoji kultura da svako treba da poseduje barem jedan stan. Ljudi se često ocenjuju kao uspešni ili neuspeli u zavisnosti od toga da li su svojoj deci obezbedili stan, a to su velike životne investicije koje nose i veliki stres - objašnjava Pašanović.

On smatra da će cene verovatno i dalje rasti, jer je u Beogradu izdato 40 odsto manje građevinskih dozvola nego prošle godine, dok je potražnja upravo u prestonici najjača.

Foto: Shutterstock

Garaže za 60.000 evra

Milić Đoković ističe da su cene stabilne i da nema naglih oscilacija, te da se radi o sigurnom tržištu gde kapital ne može izgubiti vrednost ni u turbulentnim vremenima.

- Zanimljivo je da se u Beogradu oko 40 odsto stanova kupuje na kredit. Kada taj procenat dostigne 50 odsto, moći ćemo da kažemo da imamo razvijeno tržište. Što se tiče garaža, one se uglavnom kupuju za gotovinu - objašnjava Đoković.

On dodaje da su garaže trenutno tražene i isplative za ulaganje, jer ih je malo u prometu, a mnogi kupci čekaju na listi.

- Potražnja za garažama, kako za kupovinu, tako i za iznajmljivanje, izuzetno je velika zbog očiglednog problema sa parkiranjem. Cene rentiranja se kreću od 70 do 300 evra, dok prodajne cene variraju od 20.000 do 60.000 evra, u zavisnosti od površine koja obično iznosi između 12 i 18 kvadrata - navodi Đoković.