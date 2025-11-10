Slušaj vest

RGZ indeks cena stanova za Republiku Srbiju u drugom tromesečju 2025. godine iznosi 182,02, što predstavlja rast cena stanova od 5,78% u odnosu na isti period prošle godine. U poređenju sa prvim tromesečjem 2025. godine cene stanova u Srbiji su zabeležile rast od 1,36%.

Cene stanova u „starogradnji“ su, na nivou Srbije, porasle za 5,89%, dok je „novogradnja“, odnosno kupovina od investitora, imala nešto niži međugodišnji rast od 5,57%.

Tokom prvog kvartala 2025. broj ugovora kojima su prometovani stanovi iznosio je 12.650 (8,5% više nego u istom periodu prošle godine), uz ukupnu vrednost od 1,235 milijardi evra (24,4% više nego prošle godine).

ilustracija Foto: Kirill Makarov / Panthermedia / Profimedia

Rast u svim regionima

Posmatrano po regionima, svi delovi Srbije u drugom tromesečju beleže rast kako u broju prodaja, tako i u vrednosti prometa. Najveći rast prodaje stanova ostvario je region Južne i Istočne Srbije – čak 30,2%, uz skok vrednosti prometa od 65,6%.

Sledi Vojvodina sa rastom prodaje od 8,8% i skokom vrednosti kupoprodaja od 30,1%.

U regionu Šumadije i Zapadne Srbije zabeležen je porast prodaje od 4,8% i rast vrednosti prometa od 27,4%. Grad Beograd, kao najveće tržište, beleži rast prodaje od 4,1%, dok je vrednost prometa skočila za 16,6%.

Rast cena nekretnina

U odnosu na drugi kvartal 2024. godine, cene stanova porasle su:

Vojvodina: +5,96%

Južna i Istočna Srbija: +5,67%

Šumadija i Zapadna Srbija: +4,80%

Beograd: +6,10% (najveći rast u Srbiji) Evropa takođe raste

Prema podacima Eurostata za drugo tromesečje 2025. godine, cene stambenih nepokretnosti u EU su porasle 5,40% međugodišnje. Najveći rast beleže Portugal (+17,23%), Bugarska (+15,51%) i Mađarska (+15,12%), dok je jedino u Finskoj zabeležen pad cena (-1,33%).

Kako izračunati današnju vrednost stana?

RGZ indeks omogućava da jednostavno procenite koliko danas vredi stan kupljen od 2019. godine do danas.

Potrebno je imati: cenu po kojoj ste kupili stan

indeks iz perioda kupovine

najnoviji RGZ indeks

Formula:

( Cena kupovine stana × Najnoviji indeks ) ÷ Indeks iz perioda kupovine = Današnja vrednost

Primer:

Ako ste u 2. kvartalu 2020. kupili stan u Beogradu u novogradnji za 150.000 €, indeks je tada bio 112.11, a sada je 170.10, računica je:

(150.000 × 170.10) ÷ 112.11 = 227.588,97 €

Vrednost vašeg stana porasla je za približno 51,7%.