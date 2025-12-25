Slušaj vest

Moguće je da će doći i do novih padova, jer su investitori očekivali da će američka centralna banka Federalne rezerve (FED) imati prostora da dodatno smanji kamatne stope sledeće godine, čak i kada je većina njenih konkurenta po svojoj prilici završila sa snižavanjem.

Ni solidno očitavanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) Sjedinjenih Američkih Država nije uspelo da promeni izglede kada je reč o kamatnim stopama, dok investoori procenjuju otprilike još dva smanjenja kamatnih stopa FED-a u 2026. godini.

– Očekujemo da će FED napraviti kompromis u vezi sa još dva smanjenja od 25 baznih poena na 3,00 do 3,25 odsto, ali smatramo da su rizici smanjeni – rekao je glavni ekonomista banke Goldman Saks za SAD, Dejvid Merikl, navodeći usporavanje inflacije kao razlog za ovakvu prognozu.

Foto: Profimedia

Evro i funta su porasli na nove tromesečne maksimume, iako su poslednje dana bili uglavnom stabilni na 1,180 i 1,3522 dolara. Američka valuta bila je na putu da izgubi 9,8 odsto za godinu, što bi označilo njegov najveći godišnji pad od 2017. godine.