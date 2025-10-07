Prethodni rekord bitkoina bio je 124.480 dolara sredinom avgusta, podstaknut povoljnijim propisima administracije američkog predsednika Donalda Trampa i snažnom potražnjom investitora.

Kriptovaluta je porasla osmu sesiju zaredom, podržana nedavnim dobicima američkih akcija i prilivima u fondove kojima se trguje bitkoinom na berzi.

Nasuprot tome, američki dolar je nastavio da beleži gubitke u odnosu na glavne valute, jer je neizvesnost oko zatvaranja vlade SAD zamaglila izglede i odložila objavljivanje važnih podataka, kao što su podaci o zaradama, koji su ključni za procenu pravca kretanja ekonomije.

BiznisKurir/021

Ne propustiteNovčanik"PIRAMIDALNA ŠEMA" INTERNET PREVARA TRESE REGION: Oštećeno hiljade ljudi - nesvesno uvlačili i prijatelje!
Haker preko laptopa hakuje bitkoin
InfoBizBITKOIN DOSTIGAO ISTORIJSKI MAKSIMUM! Premašio granicu od 124.000 dolara, ovo se nikad nije desilo
bitkoin
InfoBizBITKOJIN NIKAD JAČI, A TEK SLEDI EKSPLOZIJA! A evo na šta računaju investitori
shutterstock_Bitkoin (3).jpg