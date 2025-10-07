Kriptovaluta je porasla osmu sesiju zaredom, podržana nedavnim dobicima američkih akcija i prilivima u fondove kojima se trguje bitkoinom na berzi.

Nasuprot tome, američki dolar je nastavio da beleži gubitke u odnosu na glavne valute, jer je neizvesnost oko zatvaranja vlade SAD zamaglila izglede i odložila objavljivanje važnih podataka, kao što su podaci o zaradama, koji su ključni za procenu pravca kretanja ekonomije.