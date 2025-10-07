Najvrednija svetska kriptovaluta bitkoin porastao je juče za skoro 2,7 odsto i dostigao je rekordnu vrednost od 125.245,57 dolara, prenosi Rojters.
ZABELEŽENA NOVA VREDNOST BITKOINA! Porasla je za gotovo 2,7 odsto, dok američki dolar piše gubitke
Prethodni rekord bitkoina bio je 124.480 dolara sredinom avgusta, podstaknut povoljnijim propisima administracije američkog predsednika Donalda Trampa i snažnom potražnjom investitora.
Kriptovaluta je porasla osmu sesiju zaredom, podržana nedavnim dobicima američkih akcija i prilivima u fondove kojima se trguje bitkoinom na berzi.
Nasuprot tome, američki dolar je nastavio da beleži gubitke u odnosu na glavne valute, jer je neizvesnost oko zatvaranja vlade SAD zamaglila izglede i odložila objavljivanje važnih podataka, kao što su podaci o zaradama, koji su ključni za procenu pravca kretanja ekonomije.
