Cene stanova su astronomske, utisak je građana Prištine koji su zabrinuti zbog visokih cena nekretnina koje su za mnoge nedostižne, dok niska primanja, sve skuplji proizvodi i usluge, kao i visoke kamatne stope na kredite, dodatno otežavaju svakodnevni život građana, piše Kosova pres.

Koliko se kreće kvadrat

Prema poslednjim podacima, cena kvadrata stana u Prištini kreće se između 1.200 i 2.500 evra, što predstavlja značajan rast u poređenju sa prethodnim godinama, kada je prosečna cena bila oko 1.000 evra.

Prištevac Osman Vitija kaže da su cene stanova astronomske. Situacija je, kaže, posebno teška za siromašnije slojeve društva, koji ove cene ne mogu da priušte.

„Ja govorim kao penzioner, to uopšte ne može da se izvede. Cene su astronomske, za jedan deo su dostižne, ali za većinu građana su jako visoke... Cene su visoke, plate jako niske, ekonomija je gotovo na kolenima. Jedva preživljavamo“, kazao je Vitija.

Njegov sugrađanin, takođe penzioner, ukazuje da oni penzijama ne mogu da pokriju ni osnovne zdravstvene potrebe, poput kupovine lekova.

„Penzijom nikada ne možeš da kupiš stan. Mladi rade, ali mi penzioneri ne možemo da kupimo stan... Mi lekove ne možemo da platimo, a ne da kupimo stan“, rekao je on.

Fadilj Menđići primećuje da je u inostranstvu jeftinije nego na Kosovu.

„Skuplje je u Prištini, nego u Beču. Prosečna penzija je ovde 230 evra, nema šanse da se to izdrži, cene su visoke. U Austriji sam 32 godine, tamo je sve jeftinije – hrana i sve ostalo“, navodi Menđići.