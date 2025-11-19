Slušaj vest

Većina je svesna da su mnoge cene kvadrata u Beogradu i te kako nerealne. Štaviše, mnogi prodaju i ono što se nikako ne bi moglo nazvati stanom po modernim kriterijumima, a na zaprepašćenje kupaca neke od nekretnina u 21. veku nemaju ni sopstveni WC nego i "šolju" morate da delite sa nepoznatim ljudima.

Koliko god zvučalo neverovatno, takvih "stanova" još ima u ponudi i to u Beogradu.

WC udaljen samo 5 metara!

Upravo jedan takav nudi se na Kanarevom brdu kao stan, a reč je o sobi u nekadašnjem samačkom hotelu koji WC i tuš deli sa još dva komšijska "stana". Reč je o sobi od 13 kvadrata koja ima i čajnu kuhinjicu sa rešoom, sudoperom i malim frižiderom, može se videti u ponudi nekretnina na sajtu 4zida.

U opisu se navodi i da stanu pripada zajednički toalet sa tuš kabinom sa još dva stanara na istom spratu - udaljen 5 metara, ali i da je lokacija same zgrade odlična - blizina brojnih linija GSP ka svim delovima grada, kao i brojne prodavnice, pošta, škola. nekretnina je uknjižena.

Foto: 4 zida printscreen

Kad je reč o stanovima i to onim manjim, među najjeftinije, a da su uknjiženi, trenutno se u Beogradu ubrajaju jednosoban stan od 38 kvadrata sa kupatilom i odvojenom kuhinjom koji se nudi za 37.000 evra. Nalazi se na opštini Palilula. Stan je u zgradi i grejanje je na struju, tačnije TA peć. Potpuno je renoviran a mesečna rata kredita za njega iznosi 154 evra.

40 kvadrata za 29.500 evra

Drugi stan takođe se nalazi na opštini Palilula, ima 40 kvadrata i grejanje je na struju.