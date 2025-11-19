13 kvadrata na Kanarevom brdu prodaje za 25.000 evra, a nema ni svoj WC! Nego deli s još dva komšijska stana?! Ali zato ovde 40 kvadrata daju za 29.500 (FOTO)
Većina je svesna da su mnoge cene kvadrata u Beogradu i te kako nerealne. Štaviše, mnogi prodaju i ono što se nikako ne bi moglo nazvati stanom po modernim kriterijumima, a na zaprepašćenje kupaca neke od nekretnina u 21. veku nemaju ni sopstveni WC nego i "šolju" morate da delite sa nepoznatim ljudima.
Koliko god zvučalo neverovatno, takvih "stanova" još ima u ponudi i to u Beogradu.
WC udaljen samo 5 metara!
Upravo jedan takav nudi se na Kanarevom brdu kao stan, a reč je o sobi u nekadašnjem samačkom hotelu koji WC i tuš deli sa još dva komšijska "stana". Reč je o sobi od 13 kvadrata koja ima i čajnu kuhinjicu sa rešoom, sudoperom i malim frižiderom, može se videti u ponudi nekretnina na sajtu 4zida.
U opisu se navodi i da stanu pripada zajednički toalet sa tuš kabinom sa još dva stanara na istom spratu - udaljen 5 metara, ali i da je lokacija same zgrade odlična - blizina brojnih linija GSP ka svim delovima grada, kao i brojne prodavnice, pošta, škola. nekretnina je uknjižena.
Kad je reč o stanovima i to onim manjim, među najjeftinije, a da su uknjiženi, trenutno se u Beogradu ubrajaju jednosoban stan od 38 kvadrata sa kupatilom i odvojenom kuhinjom koji se nudi za 37.000 evra. Nalazi se na opštini Palilula. Stan je u zgradi i grejanje je na struju, tačnije TA peć. Potpuno je renoviran a mesečna rata kredita za njega iznosi 154 evra.
40 kvadrata za 29.500 evra
Drugi stan takođe se nalazi na opštini Palilula, ima 40 kvadrata i grejanje je na struju.
U opisu se navodi da je stan uknjižen na 40m2, severozapadno orijentisan i udaljen od centra grada oko 30 km - linija 107 ide direktno od Padinske skele do naselja, a 109 takođe prolazi blizu naselja. Od prostorija ima predsoblje, kuhinju s trpezarijom, sobu, kupatilo i podrum. Mesečna rata kredita za njega je 123 evra.
Kurir.rs/4zida