Prema nemačkim medijima, samo Vodafone trenutno ima oko dva miliona korisnika koji i dalje koriste isključivo 2G uređaje.

Kada se 2G definitivno gasi?

Deutsche Telekom planira da do kraja juna 2028. potpuno ugasi 2G mrežu, dok će Vodafone isto učiniti u septembru 2028. godine – barem kada je reč o privatnim korisnicima i većini industrijskih sistema.

Vodafone će 2G zadržati samo za kritične sisteme, poput hitnih poziva u liftovima, i to do kraja 2030. godine. Telefónica (O2) za sada nije objavila tačan datum gašenja.

Koji uređaji će prestati da rade?

Gašenje 2G mreže ne pogađa samo stare mobilne telefone. Problemi će nastati i kod:

starijih mobilnih i „taster“ telefona koji podržavaju samo 2G ili 3G

alarmnih i nadzornih sistema

sistema za hitne pozive u vozilima (eCall), naročito u starijim automobilima

kućnih SOS uređaja za starije osobe

hitnih sistema u liftovima

kartičnih terminala u prodavnicama

pametnih brojila i drugih IoT uređaja Kako da proverite da li je vaš telefon ugrožen?

Dovoljno je da obratite pažnju na ekran tokom poziva. Ako se oznaka mreže promeni sa „4G“ ili „LTE“ na „2G“, „E“ ili „Edge“, uređaj se oslanja na staru mrežu.

U tom slučaju treba proveriti podešavanja i aktivirati VoLTE. Ako telefon stalno pokazuje samo „2G“ ili „GSM“, jedino rešenje je zamena uređaja.

Zašto se 2G mreža gasi?

Operateri gašenjem 2G oslobađaju frekvencije koje koriste za jačanje 4G i 5G mreža, posebno u ruralnim područjima. To bi trebalo da donese stabilnije veze i veće brzine interneta.

Šta bi korisnici trebalo da urade?

Stručnjaci savetuju da se ne čeka poslednji trenutak. Posebno je važno proveriti uređaje koji se koriste za hitne situacije, jer kvar u takvim sistemima može imati ozbiljne posledice.

Vlasnicima automobila se preporučuje da provere kod proizvođača da li je eCall sistem u njihovom vozilu pogođen. Od 2026. novi automobili moraće da imaju eCall nove generacije koji radi preko 4G i 5G mreža.