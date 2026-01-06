Slušaj vest

Tajvanski tehnološki gigant Asus potvrdio je da ne planira da lansira nove pametne telefone u 2026. godini, što je iznenadilo mnoge ljubitelje brenda i izazvalo pitanja o daljoj budućnosti mobilne divizije ove kompanije.

Prema izveštaju industrijskih izvora, distributeri u Tajvanu više ne mogu da nabave Asus telefone putem zvaničnih kanala i obavešteni su da bi poslovanje mobilnog odeljenja moglo da funkcioniše samo do 31. decembra 2025. godine.

Asus je, međutim, odgovorio da kompanijino poslovanje sa smartfonima nastavlja da radi, ali da trenutno nema planova za predstavljanje novih modela ove godine.

Kompanija je naglasila da će podrška za postojeće uređaje ostati nepromenjena, a to uključuje softverska ažuriranja, servis i garanciju, kako bi korisnici postojećih modela bili zbrinuti.

Iako Asus ne izlazi iz sveta mobilnih telefona u potpunosti, moguće je da komaniju očekuje restrukturiranje strategije ili priprema za buduće promene na konkurentnom tržištu pametnih telefona.

Biznis Kurir/B92.net

