Slušaj vest

U samo jednom danu dobio je račun od gotovo 3.000 evra, zbog čega se odmah obratio operateru kako bi utvrdio o čemu je reč.

- Prvog januara Moldavija i Ukrajina ušle su u EU roaming zonu, što znači besplatan roming u obe zemlje u okviru mog paketa sa neograničenim internetom. Sve se savršeno poklopilo jer sam se 31. decembra preselio u Moldaviju, uz česta putovanja u Ukrajinu. Za Moldaviju sam imao eSIM, ali se za Ukrajinu nisam ni potrudio, jer sam saznao za nova roaming pravila i mirno nastavio dalje - započeo je priču popularni bloger.

Kako navodi, u autobusu je gledao film, napravio svojih 10.000 koraka slušajući Jutjub podkast i uživao u lepotama Odese, da bi mu pred kraj dana internet iznenada prestao da radi. U tom trenutku stigla mu je poruka da je za manje od 24 sata napravio račun od 2.987 evra, što ga je dodatno uznemirilo s obzirom na to da je pronašao odličan smeštaj po ceni od 12 evra po noćenju.

13 sati neizvesnosti

- Pozvao sam broj koji je bio naveden, ali mi je telefon bio blokiran. Pokušao sam putem četa, prebacili su me na poslovne korisnike, zatim na nešto što se zove "pomoć", koja me je vratila nazad poslovnoj službi. Na kraju su mi rekli da pošaljem mejl. Poslao sam mejl, a dobio automatski odgovor: Javićemo vam se u roku od 15 dana - napisao je Bredberi.

Vratio se na čet, gde mu je rečeno da pošalje još jedan mejl uz objašnjenje da mu je rešenje potrebno mnogo brže od dve nedelje. Pet sati je čekao pomoć uz stalna obećanja da će se „neko uskoro javiti“.

- Imao sam dovoljno vremena da razmislim koje bih dete morao da prodam da platim račun. Onda sam dobio informaciju da je moj slučaj prosleđen određenim kolegama koji rešavaju situaciju - naveo je on.

Sati su prolazili bez ikakvog odgovora, a novi pokušaj četa završio se saznanjem da taj sektor radi samo do 16 časova.

- A onda, oko 22 sata, nekih 13 sati nakon prvog kontakta, stigao je telefonski poziv iz Zagreba. Ne samo da mi je linija ponovo uključena, već dug ne postoji - mada, nažalost, ne postoji ni nadoknada za 24 sata stresa. Dobio sam čak i izvinjenje. Na kraju dana niko nije stradao, a ja sada mogu da planiram kako da potrošim tih 3.000 evra na nešto pametnije. Mogu ponovo da izađem u šetnju, skupim još koji korak i završim podkast - zaključio je Bredberi.