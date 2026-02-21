Istočna Srbija prioritet u borbi protiv suše: Do juna nova zakonska rešenja za problem navodnjavanja
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država do juna doneti zakonska rešenja kojima će rešiti problem navodnjavanja i da će istočna Srbija imati prioritet u realizaciji tih projekata kako bi se ublažile posledice višegodišnjih suša.
On je u razgovoru sa građanima organizovanom u Centru za kulturu u Kladovu, u okviru dvodnevne posete istočnoj Srbiji, kazao da država prepoznaje problem suše ne samo u istočnoj Srbiji već i u Banatu.
- Do juna ćemo završiti zakon i vi ćete biti prvi u redu. Gledaćemo da pomognemo ne samo oko navodnjavanja, već i kroz dodatne mere poput nabavke opreme i druge vidove podrške kako biste makar delimično nadoknadili gubitke iz prethodnih godina - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje Nikole Vrbunkića iz Rtkova koji je predsedniku ukazao na težak položaj sela u najistočnijem delu Srbije, navodeći da su prethodne tri do četiri godine bile izuzetno teške, a posebno prošla koja je bila bez prinosa usled suše.
Vučić je naglasio da država ne može da preuzme sav teret, ali da će pomoći koliko je moguće kako bi poljoprivrednici spremnije dočekali narednu sezonu.