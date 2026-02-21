Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država do juna doneti zakonska rešenja kojima će rešiti problem navodnjavanja i da će istočna Srbija imati prioritet u realizaciji tih projekata kako bi se ublažile posledice višegodišnjih suša.

On je u razgovoru sa građanima organizovanom u Centru za kulturu u Kladovu, u okviru dvodnevne posete istočnoj Srbiji, kazao da država prepoznaje problem suše ne samo u istočnoj Srbiji već i u Banatu.

- Do juna ćemo završiti zakon i vi ćete biti prvi u redu. Gledaćemo da pomognemo ne samo oko navodnjavanja, već i kroz dodatne mere poput nabavke opreme i druge vidove podrške kako biste makar delimično nadoknadili gubitke iz prethodnih godina - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje Nikole Vrbunkića iz Rtkova koji je predsedniku ukazao na težak položaj sela u najistočnijem delu Srbije, navodeći da su prethodne tri do četiri godine bile izuzetno teške, a posebno prošla koja je bila bez prinosa usled suše.